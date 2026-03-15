W skrócie Podczas protestu w Moron na Kubie demonstranci zaatakowali lokalną siedzibę partii komunistycznej oraz inne państwowe placówki, w tym aptekę i targowisko.

Protesty wybuchły z powodu przerw w dostawie prądu i niedoborów żywności związanych z amerykańską blokadą dostaw ropy na wyspę.

Według państwowych mediów policja zatrzymała pięć osób, a jedna osoba została ranna na skutek upadku w czasie protestu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Protest przeciwko przerwom w dostawie prądu i niedoborom żywności rozpoczął się pokojowo późnym wieczorem w piątek, lecz przerodził się w atak na siedzibę lokalnych władz partyjnych wczesnym rankiem w sobotę, donosi gazeta "Invasor".

Nagrania w serwisach społecznościowych wykonane w mieście Moron położonym na północnym wybrzeżu Kuby, około 400 km na wschód od stolicy Hawany, pokazują duży pożar i ludzi rzucających kamieniami w okna budynku, podczas gdy w tle słychać okrzyki "wolność".

Rozwiń

"Niewielka grupa ludzi rzucała kamieniami w wejście i rozpaliła ogień na ulicy, podpalając meble z recepcji" - przekazała gazeta.

Protest wywołał reakcję prezydenta, Kuby Miguela Diaza-Canela, który później tego samego dnia w mediach społecznościowych stwierdził, że oburzenie z powodu przedłużających się przerw w dostawie prądu jest zrozumiałe, ale ostrzegł przed przemocą. - Wandalizm i przemoc nie będą bezkarne - powiedział.

Amerykańska blokada Kuby

Stany Zjednoczone zaostrzyły politykę wobec Kuby od czasu schwytania w styczniu prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro - najważniejszego zagranicznego dobroczyńcy Kuby. Prezydent USA Donald Trump wstrzymał dostawy wenezuelskiej ropy naftowej na wyspę i zagroził nałożeniem ceł na każdy kraj sprzedający Kubie ropę. W ostatnich tygodniach Trump wydał szereg oświadczeń, twierdząc, że Kuba jest na skraju upadku lub jest chętna do zawarcia porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi - przypomniała agencja.

Rząd Kuby poinformował w piątek, że rozpoczął rozmowy z Waszyngtonem w celu rozwiązania kryzysu. Publiczne protesty, zwłaszcza te gwałtowne, są na Kubie niezwykle rzadkie.

"To, co początkowo zaczęło się pokojowo przerodziło się w akty wandalizmu wymierzone w siedzibę miejskiego komitetu partii" - przekazała gazeta "Invasor". Wandale zaatakowali też kilka innych państwowych placówek w okolicy, w tym aptekę i targowisko - donosi raport.

Na jednym z nagrań w mediach społecznościowych słychać strzał, a kamera pokazuje leżącą na ziemi osobę. Państwowa agencja prasowa "Vanguardia de Cuba" zdementowała doniesienia internetowe, jakoby leżąca na ziemi osoba została postrzelona przez policję. "Opublikowane zdjęcie przedstawia scenę protestu, ale ważne jest, aby opinia publiczna znała prawdę: nikt nie został ranny w strzelaninie" - poinformował kubańska agencja w serwisie X.

Rozwiń

Państwowe media powiadomiły, że policja zatrzymała pięć osób, a jeden pijany uczestnik protestu przewrócił się, doznając obrażeń. Jest leczony w szpitalu.

W ciągu ostatniego tygodnia doszło do kilku niewielkich protestów w Hawanie, a studenci zorganizowali demonstrację, kiedy rząd zawiesił zajęcia stacjonarne, składając winę na blokadę dostaw ropy naftowej przez USA. Niedobory paliwa znacznie ograniczyły transport publiczny, uniemożliwiając nauczycielom i studentom spotykanie się na zajęciach.

Liczące ponad 65 tys. mieszkańców Moron było również miejscem znaczących protestów podczas antyrządowych zamieszek 11 lipca 2021 r., największych od czasu rewolucji Fidela Castro w 1959 r. - przypomniała agencja Reutera.

