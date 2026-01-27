W skrócie Iran zamknął przestrzeń powietrzną i podejścia morskie wokół bazy Dżask oraz rozpoczął ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji.

Manewry zbiegły się z pojawieniem się amerykańskiego samolotu wywiadowczego RC-135 Rivet Joint i przybyciem grupy uderzeniowej lotniskowca USS Abraham Lincoln.

Brytyjski portal MiddleEastEye podał, że Stany Zjednoczone rozważają ataki na najważniejszych irańskich urzędników i dowódców wojskowych.

Manewry te są również reakcją na wysłanie w okolice irańskiej bazy amerykańskiego samolotu wywiadowczego RC-135 Rivet Joint, wyposażonego w sprzęt do rozpoznania fotograficznego i elektronicznego, którego misją może być przygotowanie amerykańskich ukierunkowanych ataków na najważniejsze osoby irańskiego reżimu.

Dowództwo lotnictwa irańskiego nadało we wtorek depeszę NOTAM, informującą linie lotnicze i pilotów o zamknięciu nieba bezpośrednio nad i wokół portu Dżask - wynika z danych zamieszczonych na portalu NOTAMinfo.

Obowiązujące do czwartku ograniczenie ruchu zostało uzasadnione "strzelaniem z ostrej broni i prowadzeniem działań związanych z rakietami osiągającymi wysokość do 7,5 km".

Iran odpowiada na ruch Trumpa. Manewry na Morzu Arabskim

Baza Dżask została zbudowana poza Cieśniną Ormuz w Zatoce Omańskiej, co umożliwia Iranowi rozmieszczanie okrętów i eksport ropy naftowej bez konieczności pokonywania wąskiego gardła Zatoki Perskiej między Omanem a Iranem.

Analitycy wojskowi zamknięcie przestrzeni wokół bazy i rozpoczęte manewry tłumaczą chęcią zabezpieczenia przez Teheran tej morskiej "trasy wyjścia" i wysłaniem Stanom Zjednoczonym sygnału, że Iran jest gotowy do użycia rozmieszczonych wzdłuż wybrzeża systemów obrony, w tym rakiet przeciwokrętowych i baterii obrony powietrznej.

Ale działania te zbiegły się również w czasie z informacjami przekazanymi przez brytyjski portal MiddleEastEye (MEE). Ten, powołując się na urzędników amerykańskich, ostrzegł, że Waszyngton rozważa w najbliższej przyszłości konkretne ataki na najważniejszych irańskich urzędników i dowódców wojskowych.

Bliski Wschód. USA rozważa atak na irańskich dowódców

Ta potencjalna eliminacja mogłaby nastąpić nawet w bieżącym tygodniu, choć według źródeł MEE dyskusje na ten temat w administracji prezydenta Donalda Trumpa były "chaotyczne" i towarzyszyło im pytanie o konsekwencje prawdopodobnego irańskiego odwetu.

Chociaż władze USA nie potwierdziły publicznie planów zabójstw, zbieżność przybycia wysoce zaawansowanego samolotu szpiegowskiego z takimi doniesieniami wywołała spekulacje, że misja samolotu może polegać na identyfikowaniu i śledzeniu komunikacji ważnych irańskich osobistości wojskowych lub politycznych.

Stany Zjednoczone oprócz grupy uderzeniowej lotniskowca Abraham Lincoln zgromadziły wokół Iranu potężne siły wojskowe, w tym okręty, samoloty, czołgi i tysiące żołnierzy, sugerując przygotowanie do potencjalnej rozprawy z reżimem w Teheranie.

