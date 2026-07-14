W skrócie Europejska agencja wydała pilne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa lotów do Bahrajnu, Kuwejtu, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich z powodu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Agencja EASA wskazała na wysokie ryzyko w przestrzeni powietrznej regionu w związku z działaniami militarnymi wokół cieśniny Ormuz oraz możliwością błędnej identyfikacji samolotów.

Ostrzeżenie obowiązuje do 29 lipca, a jego czas trwania zależy od dalszego rozwoju sytuacji.

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Najnowsze ostrzeżenie wydane przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) zostało opublikowane we wtorek, 14 lipca. Jak wskazano w komunikacie, decyzja została podjęta w oparciu o "informacje, którymi dysponuje sama agencja, Unia Europejska i poszczególne państwa członkowskie".

"Wysiłki Iranu mające na celu utrzymanie kontroli nad cieśniną Ormuz, powtarzające się ataki na statki handlowe i związane z tym działania militarne USA stwarzają duże ryzyko dla przestrzeni powietrznej" - zauważono.

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Ostrzeżeniem objęto cztery państwa regionu - Bahrajn, Kuwejt, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie, a także przestrzeń powietrzną nad wodami Zatoki Omańskiej. Jak wyjaśniono, państwa te są mocno narażone na irańskie ataki rakietowe i dronów ze względu na obecność dużych amerykańskich baz wojskowych.

"Podwyższony stan gotowości i uruchomienie lokalnych oraz amerykańskich systemów obrony powietrznej zwiększają ryzyko błędnej identyfikacji oraz niezamierzonego ataku" - ostrzegają unijni urzędnicy.

Jak zauważono, decyzje o atakach mogą zapadać bardzo szybko, z niewielkim marginesem czasowym na ostrzeżenie cywilnych samolotów, co ogranicza możliwość reakcji i wdrożenia środków, które zapewnią pasażerom bezpieczeństwo.

Podobnie dynamiczna sytuacja ogranicza możliwości, jakimi dysponują same państwa regionu, które w przeszłości wielokrotnie decydowały się na zamknięcie przestrzeni powietrznej w związku z zagrożeniem.

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"Nieprzewidywalny rozwój sytuacji wojskowej, w połączeniu z możliwym użyciem pocisków, dronów, samolotów bojowych i systemów obrony powietrznej, stwarza wysokie ryzyko dla lotów cywilnych na wszystkich wysokościach i poziomach lotu" - podkreślono.

Jak wskazano, ostrzeżenie będzie obowiązywać do 29 lipca, chyba że sytuacja pozwoli na jego wcześniejsze unieważnienie.

W ostatnich dniach sytuacja na Bliskim Wschodzie znacznie się zaogniła. Po kilku incydentach wymiany ognia na linii USA - Iran, prezydent Donald Trump ogłosił przywrócenie blokady w cieśninie Ormuz.





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