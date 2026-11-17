W skrócie Według informacji CNN Iran planuje ataki z użyciem brudnej bomby lub broni chemicznej na kluczowych urzędników amerykańskiej administracji prezydenta Donalda Trumpa.

Rzeczniczka Białego Domu Lauren Bis zapewniła, że obecnie nie istnieje żadne wiarygodne zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju.

W odpowiedzi na zagrożenie zwiększono ochronę amerykańskich polityków, w tym sekretarza stanu Scotta Bessenta, oraz wdrożono dodatkowe systemy obrony przed dronami.

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Według CNN Iran opracowuje plany ataku na wysokich rangą amerykańskich urzędników administracji prezydenta Donalda Trumpa przy pomocy tzw. brudnej bomby lub broni chemicznej. Do jej detonacji miałoby - według planu - dojść w Waszyngtonie. Informacje te potwierdziło stacji siedem osób zaznajomionych ze sprawą.

Źródła CNN twierdzą, że na chwilę obecną nie ma oznak, by Iran w najbliższym czasie planował przeprowadzenie takiego ataku. Mimo to, plan do którego dotarł amerykański wywiad miał być bardzo szczegółowy i zawierać m.in. cele ataku i lokalizacje jego przeprowadzenia. - Trwa debata na temat tego, czy Iran ma personel, by móc wykonać taki plan - twierdzi jedno ze źródeł.

O skomentowanie tych doniesień poproszono Biały Dom. Rzeczniczka Lauren Bis zapewniła w komunikacie, że Stany Zjednoczone "monitorują każde potencjalne zagrożenie, ale na chwilę obecną nie ma żadnego wiarygodnego niebezpieczeństwa dla kraju".

Z kolei rzecznik przedstawicielstwa Iranu przy ONZ stwierdził, że jego kraj całkowicie odrzuca te doniesienia i sprzeciwia się wykorzystywaniu broni chemicznej.

USA obawiają się ataku Iranu. Wprowadzono środki ostrożności

Wcześniej również izraelskie media twierdziły, że Mosad poinformował Stany Zjednoczone o planowanych irańskich atakach na Donalda Trumpa i jego współpracowników. Według nich plan miał zakładać przeprowadzenie ataków z wykorzystaniem dronów uzbrojonych w materiały wybuchowe.

Z powodu zagrożenia miało dojść m.in. do przeprowadzenia się sekretarza stanu Scotta Bessenta ze swojego dotychczasowego domu, do mieszkania na terenie bazy wojskowej.

Dodatkowymi środkami bezpieczeństwa objęto również m.in. sekretarza stanu Marco Rubio i sekretarza wojny Pete'a Hegsetha. Samego Trumpa poproszono natomiast o ograniczanie wystąpień publicznych. Wprowadzono również dodatkowe systemy ochrony przed dronami.

Tzw. brudna bomba, która pojawia się w informacjach wywiadowczych, to bomba, która w momencie eksplozji rozsiewa materiał radioaktywny, który może prowadzić do skażenia danego terenu. Jest ona stosunkowo prosta do zbudowania, zwłaszcza, że Iran najprawdopodobniej dysponuje odpowiednimi materiałami do jej stworzenia.



