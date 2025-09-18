W skrócie Trzech policjantów zginęło, a dwóch zostało ciężko rannych podczas strzelaniny na farmie w Pensylwanii.

Do wymiany ognia doszło, gdy funkcjonariusze powrócili na miejsce wcześniejszej interwencji dotyczącej przemocy domowej.

Uzbrojony napastnik został zastrzelony przez policjantów, a władze zapowiadają dokładne śledztwo.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do strzelaniny doszło w Codorus Township, gminie w hrabstwie York w południowo-wschodniej Pensylwanii. Trzech policjantów zginęło na miejscu. Dwóch zostało przewiezionych do szpitala. Lekarze określają ich stan jako krytyczny, ale stabilny.

- Byli tam, aby kontynuować śledztwo rozpoczęte wczoraj - powiedział dziennikarzom podczas konferencji prasowej komisarz policji stanowej Christopher Paris. Wskazał, że chodziło o przemoc domową. Nie sprecyzował, jednak jak wyglądał przebieg strzelaniny.

USA. Strzelanina na farmie, nie żyją policjanci. "Nie spoczniemy"

Lokalne media, na które powołuje się agencja Reutera, podają, że policjanci mogli wrócić na miejsce, by wykonać nakaz przeszukania. Pojawiają się również informacje, że mogło chodzić o nakaz aresztowania.

Uzbrojony mężczyzna został zastrzelony. Jeden z okolicznych mieszkańców w rozmowie z lokalna stacją WGAL powiedział, że słysząc jadące radiowozy zatrzymał się, by umożliwić im sprawny przejazd. Zauważył również funkcjonariuszy, którzy przeszukują stodołę. Następnie usłyszał około 30 strzałów i zobaczył osoby leżące na ziemi.

- Nie spoczniemy, dopóki nie przeprowadzimy dokładnego, sprawiedliwego i kompetentnego śledztwa - mówił komisarz Paris.

USA. Strzelanina na farmie. "Założyli mundur, aby zapewnić bezpieczeństwo"

Gubernator Pensylwanii Josh Shapiro udał się do szpitala, by odwiedzić poszkodowanych. Oddał też poległym funkcjonariuszom. - To absolutnie tragiczny i druzgocący dzień dla hrabstwa York, dla całej Pensylwanii - dodał. Poprosił o modlitwę za rodziny funkcjonariuszy.

- Ważne jest, abyście wiedzieli, że rodziny, które teraz przeżywają żałobę… są dumne ze swoich bliskich, którzy założyli mundur, aby zapewnić nam bezpieczeństwo - powiedział.

Źródło: Reuters

Prośba o zestrzeliwanie dronów nad Ukrainą. Szef MSZ w ‘’Gościu Wydarzeń’’: Uważam, że warto to rozważyć Polsat News Polsat News