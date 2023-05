Titanic był szeroko badany w 1985 roku, kiedy odkryto jego wrak. Statek jest jednak tak ogromny, że w mroku głębin kamery są w stanie pokazać jedynie migawki z rozkładającego się wraku. Nigdy wcześniej nie pokazano go w całości.

Ponad 70 tysięcy zdjęć wraku

Nowy skan pozwala na zobaczenie Titanica w "pełniej krasie". Materiał został przygotowany przez firmę Magellan Ltd, zajmująca się tworzeniem map głębinowych oraz firmę Atlantic Productions, która kręci film dokumentalny o projekcie.

Skan wykonano w 2022 roku. Zdalnie sterowane łodzie podwodne spędziły ponad 200 godzin na badaniu wraku. Wykonano w ten sposób ponad 700 tys. zdjęć pod każdym kątem, tworząc dokładną rekonstrukcję 3D.



Gerhard Seiffert z Magellana, który kierował planowaniem ekspedycji, powiedział, że był to największy projekt skanowania podwodnego, jaki kiedykolwiek podjął. Skan pozwala na zobaczenie nawet najdrobniejszych szczegółów, takich jak numer seryjny na jednym ze śmigieł. Zobaczyć można też rzeczy osobiste pasażerów, takie jak dziesiątki butów, czy butelki szampana.

Parks Stephenson, który przez wiele lat badał Titanica, powiedział, że był "zszokowany", kiedy po raz pierwszy zobaczył skany. Dodał, że badanie może dać nowy wgląd w to, co stało się ze statkiem. - Naprawdę nie rozumiemy charakteru zderzenia z górą lodową. Nie wiemy nawet, czy statek uderzył w nią prawą burtą, jak pokazano we wszystkich filmach - stwierdził.

