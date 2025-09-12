Wrak drona na europejskiej plaży. Znaleźli go turyści

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Na jednej z plaż w Bułgarii odnaleziono wrak drona, prawdopodobnie rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego Orłan-10. Urządzenie zostało wyrzucone na brzeg w rejonie Sozopola nad Morzem Czarnym - poinformowało bułgarskie ministerstwo obrony.

Wrak drona znaleziony na plaży Harmani w Bułgarii
Wrak drona znaleziony na plaży Harmani w BułgariiMinisterstwo Obrony Bułgariimateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Na plaży w Bułgarii odnaleziono wrak drona. Maszyna to prawdopodobnie rosyjski Orłan-10, choć służby podkreślają, że nie potwierdzono jeszcze modelu obiektu.
  • Specjaliści stwierdzili brak obecności materiałów wybuchowych, a urządzenie przetransportowano do bazy morskiej w Burgas.
  • Bułgarskie ministerstwo obrony oraz służby bezpieczeństwa badają pochodzenie i przeznaczenie drona.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pierwsze zgłoszenie o niezidentyfikowanym obiekcie przypominającym rosyjskiego bezzałogowca Orłan-10 wpłynęło do służb około godziny 9:36. Turyści zauważyli urządzenie na niestrzeżonym odcinku plaży Harmani. Na miejsce wysłano policję oraz wojskowych ekspertów z bazy morskiej w Burgas.

Bułgaria. Wrak drona na plaży. "Mógł znajdować się w wodzie od miesięcy"

Według wstępnych ustaleń obiekt mógł znajdować się w wodzie od kilku miesięcy, na co wskazują silna korozja oraz uszkodzenia konstrukcji. Wrak o długości około metra był pozbawiony tylnej części i jednego ze skrzydeł. Na kadłubie nie znaleziono oznaczeń pozwalających na jednoznaczną identyfikację.

Zobacz również:

Znaleziono kolejnego drona na Lubelszczyźnie. Komunikat rzeczniczki MSWiA, zdj. ilustracyjne
Polska

Odnaleziono nowego drona, trwają prace służb. Ministerstwo potwierdza

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    Specjaliści potwierdzili, że dron nie zawierał materiałów wybuchowych i nie stanowił zagrożenia dla okolicznych mieszkańców ani turystów. Po przeprowadzeniu procedur bezpieczeństwa urządzenie przetransportowano do bazy morskiej w Burgas, gdzie zostanie poddane dalszej analizie.

    Bułgarskie ministerstwo obrony zaznacza, że nie potwierdzono jeszcze modelu obiektu, jednak wszystko wskazuje na to, iż jest to rosyjski dron rozpoznawczy Orłan-10, używany przez Rosjan w trakcie działań wojennych w rejonie Morza Czarnego.

    Bułgarskie służby bezpieczeństwa pracują obecnie nad ustaleniem pochodzenia i przeznaczenia odnalezionego drona.

    Źródła: mod.bg, pravda.com.ua

    Zobacz również:

    Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska
    Świat

    Liderka białoruskiej opozycji: Będziemy dążyć do uwolnienia wszystkich

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    Cezary Tomczyk w programie "Graffiti" ostro do polityków: Nie bądźcie debilamiPolsat NewsPolsat News
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze