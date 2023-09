Wracała do domu, złapała za telefon. "Jedna z najbardziej szalonych rzeczy"

Susan Griffith wracała do domu, gdy tuż przy drodze zobaczyła parę wielkich, dzikich zwierząt. Nie była to jednak zabawa niedźwiedzi, a prawdziwy bój o życie. Większy osobnika wgryzł się w drugiego i szarpał. Mogła to być kara za przekroczenie jego terytorium.