Anthony Albanese, premier Australii, wracał w środę z wizyty w Stanach Zjednoczonych. Jego samolot musiał awaryjnie lądować na lotnisku St. Louis Lambert w stanie Missouri.

Wszystko z powodu niebezpiecznego zdarzenia na pokładzie. Jak relacjonują media, na głowę członka załogi spadł bagaż. Wstępnie stwierdzono wstrząśnienie mózgu.

Po wylądowaniu w Missouri osobę poszkodowaną przewieziono do szpitala.

USA. Nowa umowa Trumpa z rządem Australii. W grze miliardy dolarów

Anthony Albanese spotkał się w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem. Przywódcy podpisali umowę dotyczącą wydobycia pierwiastków ziem rzadkich i minerałów. Wartość porozumienia wyceniono na 8,5 mld dolarów.

Biały Dom poinformował, że w ciągu najbliższych miesięcy zainwestuje około 3 mld dolarów na projekty wydobywcze w Australii.

USA. Donald Trump przyjął sojusznika. Nie szczędzili sobie uprzejmości

Podczas spotkania Trump i Albanese nie szczędzili sobie uprzejmości. - To wielki zaszczyt mieć cię za przyjaciela. To wielki zaszczyt gościć cię w Stanach Zjednoczonych - mówił republikanin.

Z kolei premier Australii docenił rolę amerykańskiego przywódcy w wypracowaniu porozumienia pokojowego na Bliskim Wschodzie. To "nadzwyczajne osiągnięcie" - komplementował Trumpa.

Podczas spotkania doszło do wymiany zdań między prezydentem USA i australijskim ambasadorem w Waszyngtonie Kevinem Ruddem. Dyplomata wcześniej krytycznie wypowiadał się na temat Trumpa. - Ja też cię nie lubię i prawdopodobnie nigdy nie polubię - stwierdził republikanin.

