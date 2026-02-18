W skrócie Siły Powietrzne USA zapowiedziały zmianę kolorystyki prezydenckich samolotów na kolory sugerowane przez Donalda Trumpa w czasie pierwszej kadencji.

Nowa paleta barw obejmie biel, czerwień, granat i złoto i zostanie wprowadzona również na inne maszyny floty rządowej, w tym Boeinga 747 przejętego od Kataru.

Wcześniejsze propozycje zmian kolorystycznych zostały odrzucone z powodu problemów z przegrzewaniem i kosztami, jednak projekt powrócił po ponownym objęciu urzędu przez Trumpa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych ogłosiły, że wprowadzają nową kolorystykę dla całej floty samolotów transportowych, w tym dla prezydenckich Air Force One nowej generacji. Obecny do tej pory błękit zastąpi biel, czerwień, granat i złoto. Paletę tych kolorów Donald Trump proponował już w czasie swojej pierwszej kadencji, jednak z pomysłu zrezygnowano podczas prezydentury Joe Bidena.

- Air Force One będzie niesamowity - mówił Trump w 2018 roku. - Będzie to topowy model, najlepszy na świecie. I będzie w kolorach czerwonym, białym i niebieskim, co moim zdaniem jest odpowiednie - oceniał.

Samoloty służące jako Air Force One są malowane na jasnoniebieski i biały od czasów administracji Johna F. Kennedy'ego, a proponowana przez Trumpa zmiana wywołała spekulacje, że zamierza on odtworzyć barwy swojego prywatnego Boeinga 757.

Donald Trump chciał zmiany kolorów Air Force One. Wojsko wraca do pomysłu

Nowy projekt zostanie zastosowany do samolotu VC-25B - wojskowego oznaczenia Boeinga BA.N 747-8i, który będzie pełnił funkcję Air Force One następnej generacji.

Program zakłada przebudowę dwóch maszyn 747-8 na specjalistyczne odrzutowce wyposażone w zaawansowane systemy łączności i obrony. Dostawa samolotów w nowych barwach przewidywana jest na 2028 rok.

W ramach rozwiązania tymczasowego rząd USA zwrócił się do firmy zbrojeniowej L3Harris Technologies LHX.N z prośbą o modernizację Boeinga 747, wcześniej używanego przez rząd Kataru, i przekształcenie go w tymczasowy samolot Air Force One.

W 2025 roku Stany Zjednoczone przyjęły od Kataru luksusowy samolot pasażerski Boeing 747. Biały Dom zwrócił się do Sił Powietrznych z prośbą o szybką modernizację i przekształcenie go w Air Force One. Katarski samolot mógłby wzbić się w powietrze już tego lata.

Siły Powietrzne poinformowały, że nowa paleta pojawi się na wspomnianych już dwóch Boeingach 747 modyfikowanych przez producenta. Kolory te zostaną również zastosowane podczas planowych przeglądów technicznych czterech mniejszych samolotów C-32, czyli wojskowej wersji Boeinga 757-200, obecnie znajdujących się we flocie. Są one wykorzystywane do transportu wiceprezydenta, członków gabinetu, członków Kongresu i innych wysokich rangą urzędników rządowych.

- Pierwszy samolot C-32 został pomalowany i oczekuje się, że zostanie dostarczony Siłom Powietrznym w ciągu kilku najbliższych miesięcy - potwierdził rzecznik.

Przed laty odrzucili pomysł Trumpa. "Problemy z przegrzewaniem"

Siły Powietrzne USA, odrzucając w 2022 roku propozycję Trumpa w sprawie zmiany kolorów roku, uznały, że ciemniejsze barwy mogą powodować problemy z przegrzewaniem. Zwracano wówczas uwagę także na koszty.

- Analiza wykazała, że ciemniejsze kolory, obok innych czynników, na spodzie samolotu VC-25B mogą powodować przekroczenie obecnych limitów temperatury dla niewielkiej liczby podzespołów - tłumaczył wtedy rzecznik amerykańskich sił powietrznych.

W 2023 roku wojsko zaprezentowało nową kolorystykę, zupełnie rezygnując z propozycji ciemniejszych barw. Schemat pozostawał wierny wzornictwu Air Force One od czasów prezydentury Kennedy'ego. Paleta miała zostać zastosowana dla dwóch budowanych wówczas maszyn.

Temat nowej kolorystyki Air Force One powrócił wraz z powrotem Donalda Trumpa do Białego Domu. Samolot w ciemnych barwach pojawił się na torcie podczas balu inauguracyjnego amerykańskiego prezydenta w styczniu 2025 roku. Obecnie paletę tę można też zobaczyć na modelu na stoliku kawowym w Gabinecie Owalnym. W zeszłym roku w podobnych barwach zaczął latać również Boeing 737 Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego.

Siły Powietrzne nie podały szczegółów na temat tego, w jaki sposób nowy projekt rozwiązuje problemy związane z temperaturą, które doprowadziły do wycofania poprzedniej propozycji. Obecne samoloty Air Force One weszły do służby w 1990 roku.

Źródło: CNN, "USA Today"

"Nie umieją w demokrację". Pełczyńska-Nałęcz o odejściach z Polski 2050 Polsat News Polsat News