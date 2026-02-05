Wraca temat zaproszenia do Rady Pokoju. Sikorski zwróci się do prezydenta

- Chcę usłyszeć, dlaczego polski podatnik ma odbudowywać Gazę - powiedział Radosław Sikorski, odnosząc się do zaproszenia Polski do Rady Pokoju. Przebywając z wizytą w USA, szef MSZ zapowiedział, że przedstawi Karolowi Nawrockiemu ocenę szans i zagrożeń związanych z ewentualnym przystąpieniem do tej inicjatywy. - Skoro pan prezydent umieścił to w agendzie Rady Bezpieczeństwa, to znaczy, że chyba chciałby (do niej) przystąpić - powiedział.

Mężczyzna w średnim wieku w garniturze i krawacie stoi na tle nowoczesnej, przeszklonej konstrukcji oraz flag Unii Europejskiej.
  • Radosław Sikorski podczas wizyty w USA zapowiedział przedstawienie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu oceny szans i zagrożeń związanych z ewentualnym przystąpieniem Polski do Rady Pokoju Donalda Trumpa.
  • Sikorski wyraził wątpliwości dotyczące udziału Polski w odbudowie Strefy Gazy oraz konstrukcji i zasad działania Rady Pokoju.
  • Szef MSZ uczestniczył w konferencji dotyczącej zabezpieczenia łańcuchów dostaw minerałów krytycznych w USA, gdzie przeprowadził rozmowy bilateralne i poruszył temat bezpieczeństwa ekonomicznego.
Ewentualne przystąpienie Polski do zainicjowanej przez Trumpa Rady Pokoju to kwestia, która w Polsce jest uregulowana Konstytucją i ustawami - przypomniał Sikorski, który składa wizytę w USA.

- Ustawa o umowach międzynarodowych mówi, że żeby w ogóle podpisać umowę międzynarodową, potrzebna jest zgoda Rady Ministrów w formie uchwały. Zaproszenie zostało zaadresowane osobiście na prezydenta (Karola Nawrockiego). Więc prezydent musiałby wykazać inicjatywę, że chce przystąpić do tej Rady i rząd wtedy to rozważy i ewentualnie uchwałę na tak lub na nie podejmie - kontynuował.

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na 11 lutego posiedzenie RBN. Jedną z omówionych kwestii ma być zaproszenia do Rady Pokoju.

Rada Pokoju. Radosław Sikorski o licznych niejasnościach: Chcielibyśmy wiedzieć zawczasu

- Ja się przygotowuję, aby prezydentowi przekazać ocenę wszystkich szans i zagrożeń związanych z tą Radą. Także zagrożeń wizerunkowych chociażby dla niego, bo, jak wiemy, członkiem Rady już została Białoruś, kraj niekoniecznie wobec nas życzliwy. Zaproszona została Federacja Rosyjska i to wtedy, gdy Putin bombarduje Kijów - podkreślił wicepremier.

Sikorski zaznaczył, że sama konstrukcja Rady "jest bardzo nietypowa". - Niejasne jest to, jaki będzie status tej Rady i status jej przewodniczącego z absolutnymi prerogatywami po skończeniu przez niego kadencji prezydenta Stanów Zjednoczonych - dodał.

- Niejasne jest, co się wtedy stanie z pieniędzmi. A chcielibyśmy wiedzieć zawczasu - zaznaczył.

Zaproszenie do Rady Pokoju. Szef MSZ: Dlaczego polski podatnik ma odbudowywać Gazę?

- Skoro pan prezydent umieścił to w agendzie Rady Bezpieczeństwa, to znaczy, że chyba chciałby przystąpić (do Rady Pokoju) - powiedział szef MSZ.

Wicepremier zaznaczył, że "inni przedstawiciele opozycji powiedzieli, że trzeba wpłacić ten miliard dolarów na odbudowę Strefy Gazy".

    - Miliard dolarów to jest dzisiaj 3,6 miliarda złotych. I to w sytuacji, gdy mamy i wyzwania w kraju, i walczącą Ukrainę. No więc ja chcę usłyszeć, dlaczego polski podatnik ma odbudowywać Gazę, którą przecież nie my zniszczyliśmy i to jeszcze w formule pośredniej. Bo przecież jeśli chcemy przeznaczyć pieniądze na odbudowę Gazy, to jest budżet rozwojowy, jest budżet humanitarny. Można to zrobić bezpośrednio - argumentował.

    - Ja nie widzę jakiegoś tsunami próśb czy entuzjazmu polskiej opinii publicznej na odbudowywanie Gazy. Ale pan prezydent na pewno ma swoje argumenty, które rząd oczywiście z szacunku dla głowy państwa wysłucha - podsumował Sikorski.

    Szef polskiej dyplomacji wziął w środę udział w zorganizowanej przez Departament Stanu USA konferencji ministerialnej na temat zabezpieczenia łańcuchów dostaw minerałów krytycznych.

    Radosław Sikorski w USA. "Minerały krytyczne nie powinny być przedmiotem szantażu"

    - Minerały krytyczne nie powinny być przedmiotem szantażu, a ich produkcja powinna być bardziej zróżnicowana geograficznie, gdyż jest to element naszego bezpieczeństwa ekonomicznego i bezpieczeństwa łańcuchów dostaw - mówił Sikorski.

      Polityk KO poinformował, że podczas konferencji przeprowadził szereg rozmów bilateralnych, w tym z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio. W Waszyngtonie spotkał się też z przedstawicielami amerykańskich think tanków.

      W czwartek ma rozmawiać z przedstawicielami Kongresu, a następnie uda się do Chicago na spotkania z polską diasporą i z tamtejszymi władzami stanowymi i miejskimi.

      Sikorski przekazał, że z Rubio rozmawiał o minerałach krytycznych, ale też o Wenezueli, Iranie, Kubie, wojnie w Ukrainie. - I stwierdzam, że z sekretarzem stanu podzielamy większość ocen i działań - przekazał.

