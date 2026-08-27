W skrócie Proces Khalida Sheikha Mohammeda, uznawanego za domniemanego organizatora zamachów z 11 września 2001 roku, rozpocznie się w czerwcu 2028 roku w amerykańskiej bazie Guantanamo.

Mohammed przyznał się do zaplanowania zamachów na Stany Zjednoczone oraz udziału w innych atakach, w tym zamachach na WTC w 1993 roku i zabójstwie dziennikarza Daniela Pearla.

Stany Zjednoczone wykorzystują bazę Guantanamo do przetrzymywania bojowników schwytanych po atakach z 2001 roku.

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Rzecznik amerykańskiego sądu poinformował, że proces Khalida Sheikha Mohammeda i trzech innych oskarżonych o udział w zamachach z 11 września 2001 roku ma się rozpocząć 5 czerwca 2028 roku w amerykańskiej bazie morskiej w zatoce Guantanamo na Kubie.

Prokuratorzy wnioskowali o wyznaczenie daty rozprawy Mohammeda, Walida bin Attasha, Alego Abdula Aziza Alego i Mustafy Ahmeda al-Hawsawiego na styczeń 2027 roku, jednak przewodniczący sędzia wojskowy stwierdził, że potrzeba więcej czasu na rozwiązanie sporów przedprocesowych.

Agencja AFP wyjaśniła, że część ze sporów prawnych koncertuje się na tym, czy podejrzanych można sprawiedliwie osądzić po tym, jak zostali poddani torturom przez amerykańską Centralną Agencję Wywiadowczą (CIA).

Ataki na WTC. Mohammed przyznał, że zaplanował zamach "od A do Z"

Mohammed - znany również pod pseudonimem "KSM" - był uważany za jednego z głównych współpracowników przywódcy Al-Kaidy Osamy bin Ladena. Mężczyzna przez lata był przetrzymywany w tajnych ośrodkach CIA, po czym w 2006 roku trafił do więzienia wojskowego w Guantanamo.

Proces Mohammeda był wielokrotnie przekładany, a ugoda, która skutkowałaby uchyleniem kary śmierci, została wycofana w zeszłym roku po protestach rodzin niektórych ofiar ataków z 11 września.

Mohammed przyznał, że był odpowiedzialny za zaplanowanie ataków z "od A do Z" oraz że brał udział w szeregu innych spisków przeciwko Stanom Zjednoczonym. Przypomnijmy, że w wyniku zderzenia porwanych samolotów z wieżami World Trade Center (WTC) w Nowym Jorku i Pentagon w Waszyngtonie zginęło 2996 osób.

Mężczyzna twierdzi też, że pomógł w zamachu bombowym na WTC w 1993 roku, w którym zginęło sześć osób, Ponadto miał osobiście ściąć głowę amerykańskiemu dziennikarzowi Danielowi Pearlowi w 2002 roku.

Więzienie w Guantanamo. USA przetrzymują tam bojowników schwytanych podczas "wojny z terroryzmem"

Dodajmy, że Stany Zjednoczone wykorzystują Guantanamo, czyli odizolowaną bazę morską, do przetrzymywania bojowników schwytanych podczas "wojny z terroryzmem" po atakach z 11 września.

Celem Waszyngtonu jest uniemożliwienie oskarżonym dochodzenia swoich praw na mocy prawa amerykańskiego.

W szczytowym okresie w ośrodku przebywało około 800 więźniów. Jak podała agencja AFP, od pewnego czasu są oni stopniowo wysyłani do innych krajów. Obecnie pozostaje tam niewielki ułamek szczytowej liczby.

Źródło: AFP



