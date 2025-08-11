Wraca sprawa zerwania podmorskich kabli. Załoga tankowca z zarzutami

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Trzech członków załogi tankowca Eagle S zostało oskarżonych w Finlandii o sabotaż, polegający na przecięciu pięciu kabli na dnie Zatoki Fińskiej - poinformowała fińska prokuratura generalna. Jednostka należała do tzw. rosyjskiej floty cieni. "Właściciele kabli ponieśli łącznie co najmniej 60 milionów euro straty" - przekazano.

Tankowiec Eagle S. zerwał podwodne kable na dnie Zatoki Fińskiej (Zdjęcie ilustracyjne)
Tankowiec Eagle S. zerwał podwodne kable na dnie Zatoki Fińskiej (Zdjęcie ilustracyjne)Vesa Moilanen AFP

Biuro zastępcy prokuratora generalnego Finlandii przekazało w oświadczeniu, że kapitan oraz pierwszy i drugi oficer tankowca Eagle S, zarejestrowanego na Wyspach Cooka, zostali oskarżeni o "poważne przestępstwo kryminalne i ciężkie zakłócanie łączności".

"Właściciele kabli ponieśli łącznie co najmniej 60 milionów euro (ponad 255 milionów złotych - red.) strat bezpośrednich w postaci samych kosztów naprawy" - napisali śledczy w oświadczeniu.

Uszkodzone kable na dnie morza. Zarzuty dla załogi Eagle S. Celowo opuścili kotwicę

Śledczy uważają, że załoga tankowca celowo przeciągała kotwicę po dnie akwenu przez około 90 kilometrów.

Wcześniej przedstawiciele fińskich władz określiły incydent mianem "sabotażu" i "dywersji".

Prokuratura informuje, że oskarżeni zaprzeczają popełnieniu przestępstw i uważają, że Finlandia nie ma jurysdykcji w tej sprawie, ponieważ kable zostały uszkodzone poza fińskimi wodami terytorialnymi.

    Uszkodzone kable na dnie morza. Eagle S należał do rosyjskiej "floty cieni"

    Media uważają, że Eagle S wchodził w skład "floty cieni", czyli grupy przestarzałych statków transportujących rosyjską ropę. Według danych serwisu Marinetraffic tankowiec płynął z Petersburga do Egiptu.

    Statek miał 25 grudnia zerwać podmorski kabel Estlink 2, który łączy Finlandię z Estonią. Do incydentu doszło w Zatoce Fińskiej.

    Kilka godzin po tym incydencie jednostka została zatrzymana przez fińskie służby. 7 stycznia media donosiły o odnalezieniu kotwicy Eagle S przez szwedzki okręt.

    Gazeta "Lloyd's List" specjalizująca się w tematyce morskiej ujawniła, że tankowiec Eagle S był wcześniej wyposażony w sprzęt do szpiegowania okrętów i samolotów NATO.

    Źródło: Reuters, AFP

