W skrócie Raport końcowy The Transportation Safety Board of Canada wskazał na wady projektowe oraz kwestie kultury organizacyjnej jako przyczyny katastrofy łodzi podwodnej Titan firmy OceanGate.

Budowa i testy jednostki Titan nie były przeprowadzone zgodnie z przyjętymi, standardowymi zasadami inżynierskimi, a konstrukcję określono jako nowatorską i niepewną.

Do katastrofy doszło podczas komercyjnej wyprawy 18 czerwca 2023 roku, a przyczyną śmierci załogi była implozja batyskafu.

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Z raportu końcowego The Transportation Safety Board of Canada (TSB) po katastrofie łodzi podwodnej Titan firmy OceanGate wynika, że do tragedii doszło przez wady projektowe sprzętu, a także kwestie związane z kulturą organizacyjną.

Konstrukcja batyskafu była oparta o rozwiązania, które oceniono jako bardzo niepewne. Wskazano, że jednostka zbudowana z włókna węglowego nigdy nie schodziła na taką głębokość w oceanie. Przypomniano, że firma sama ostrzegała, że jej projekt wiąże się z ryzykiem.

W dokumencie przeczytać możemy, że proces budowy i testy jakości jednostki nie były realizowane zgodnie z "przyjętymi, standardowymi zasadami inżynierskimi". Samą konstrukcję jednostki opisano z kolei mianem "nowatorskiej".

Raport po katastrofie Titana

Jak wskazano, standardowo w budowie tego rodzaju jednostek stawia się na inne materiały i wybiera inne rozwiązania techniczno-projektowe. Celem jest maksymalne zwiększenie wytrzymałości i bezpieczeństwa takich konstrukcji na dużych głębokościach.

"W efekcie OceanGate nie wiedziała, jak długo konstrukcja Titana pozostanie nienaruszona pod względem strukturalnym w trakcie wielokrotnych operacji nurkowania na głębokość, na jakiej znajduje się wrak Titanica" - napisano w raporcie.

Autorzy raportu TSB zwrócili uwagę także na luki w systemie międzynarodowej kontroli statków podwodnych. Jak zauważono, agencja nadzoru wiedziała o działalności Titana, ale nie sprawowano nad jednostką kontroli. Podkreślono, że to nie jest rzadki przypadek.

Poszczególne informacje o jednostce były rozproszone w różnych instytucjach, co zablokowało możliwość dojrzenia całościowego zagrożenia - opisywał przewodniczący TSB Yoan Marier.

OceanGate nie odpowiedziało do tej pory na komentarz ABC News w reakcji na komentarz TSB Canada.

Titan. Katastrofa eksperymentalnego batyskafu OceanGate

Titan był batyskafem zaprojektowanym do realizacji komercyjnych wypraw w głębiny oceanu. Była to pierwsza tego rodzaju konstrukcja oferująca komercyjne wyprawy, która wzbudzała w niektórych środowiskach wątpliwości - właśnie z uwagi na brak certyfikacji czy wykorzystanie niestandardowych materiałów.

Do feralnej misji doszło 18 czerwca 2023 roku. Pod wodę w batyskafie zeszli:

pilot Titana i współzałożyciel firmy OceanGate Stockton Rush,

francuski badacz i ekspert zajmujący się wrakiem Titanica Paul Henri Nargeolet,

biznesmen z Wielkiej Brytanii Hamish Harding,

pakistański biznesmen Shahzada Dawood,

19-letni syn Dawooda - Suleman.

W trakcie rejsu doszło do komplikacji. Kontakt z łodzią stracono mniej niż dwie godziny po zejściu pod wodę. Rozpoczęła się akcja poszukiwawcza. O odnalezieniu szczątków Titana i śmierci wszystkich załogantów poinformowano 22 czerwca. Jak ustalono, doszło do implozji pojazdu.

Źródło: ABC News





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