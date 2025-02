Strona wnosząca pozew argumentowała, że osoby transpłciowe identyfikujące się jako kobiety mogą po przeniesieniu do męskich zakładów karnych stać się ofiarami przemocy . Oznaczałoby to, że są poddane "okrutnej i nadzwyczajnej karze", co stanowiłoby pogwałcenie ich konstytucyjnych praw.

USA. Sąd zablokował decyzję Trumpa. Chodzi o osoby transpłciowe

Reprezentant resortu sprawiedliwości argumentował przed sądem, że centralny zarząd więziennictwa ma szerokie prerogatywy w odniesieniu do kierowania skazanych do poszczególnych zakładów karnych i wezwał sędziego, mianowanego jeszcze przez prezydenta Ronalda Reagana, do wstrzymania się z decyzją stanowiącą nakaz kontynuowania terapii do czasu opracowania nowych wytycznych.