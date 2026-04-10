Japońskie MSZ opublikowało tegoroczną Dyplomatyczną Księgę - coroczny raport na temat polityki zagranicznej i działań kraju. W najnowszym dokumencie Tokio odnowiło roszczenia terytorialne wobec Dokdo.

Dokdo to niewielki archipelag na Morzu Japońskim składający się z ok. 90 wysepek. Miejsce nazywane jest przez Koreańczyków "wyspami samotnymi", a jedyna ich stała mieszkanka to 81-letnia wdowa.

Archipelag jest przedmiotem sporu pomiędzy Koreą Południową a Japonią. Koreańczycy nazywają go wyspami Dokdo i uważają, że leżą na Morzu Wschodnim. Japończycy powiedzieliby, że to wyspy Takeshima ("bambusowe") na Morzu Japońskim.

Spór o wyspy Dokdo. Korea wzywa japońskiego dyplomatę

Japoński minister spraw zagranicznych Toshimitsu Motegi przedstawił w piątek na posiedzeniu rządu projekt ustawy, w którym Japonia ogłasza Dokdo swoim terytorium i oskarża Koreę Południową o kontynuowanie "nielegalnej okupacji" poprzez stacjonowanie tam sił bezpieczeństwa.

Na reakcję Korei nie trzeba było długo czekać. Jeszcze tego samego dnia Kim Sang-hoon, seretarz stanu ds. Azji i Pacyfiku, wezwał do siebie Hirotaki Matsuo, zastępcę szefa ambasady Japonii.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Seulu w oświadczeniu stwierdził, że "stanowczo protestuje przeciwko odnowieniu przez Japonię niesprawiedliwych roszczeń terytorialnych wobec Dokdo i wzywa do ich natychmiastowego wycofania". W dokumencie podkreślono, że Dokdo jest "pod względem historycznym, geograficznym i w świetle prawa międzynarodowego" terytorium Korei Południowej.

Napięcia na linii Japonia - Korea Południowa. Wszystko z powodu Dokdo

Dokdo od dawna jest źródłem napięć w stosunkach między Japonią a Koreą Południową. Seul utrzymuje na wysepkach niewielki oddział policji, który skutecznie je kontroluje.

Otaczające archipelag wody są bogate w ryby i skorupiaki. Przypuszcza się, że pod dnem morskim mogą znajdować się bogate złoża gazu.

Koreańskie źródła, w tym mapy, pokazują, że wysypy były znane Koreańczykom wcześniej niż Japończykom i znajdowały się pod ich kontrolą. Japończycy najpewniej nie znali ich przed XVII wiekiem, a późniejsze materiały wskazują, że wiedziano, iż należą do sąsiada. Jednak w 1905 roku Japonia zaanektowała jednak archipelag, uznając go za ziemie niczyje.

Po II wojnie światowej i klęsce Japonii amerykańskie władze okupacyjne wyłączyły Dokdo spod władzy japońskiej i stały się one częścią terytorium Korei. Również po wybuchu wojny koreańskiej w 1950 roku, gen. Douglas MacArthur objął wyspę jako część Korei osłoną sił USA.

