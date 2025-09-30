Wprowadzili zakaz dla rosyjskich dyplomatów. Wszedł w życie "natychmiast"
Posiadacze rosyjskich paszportów dyplomatycznych i służbowych zostaną objęci zakazem wjazdu do Czech - zdecydował rząd Petra Fiali. W nowym rozporządzeniu zatwierdzonym we wtorek, przewidziano jednak kilka wyjątków. - Uważam, że nie ma żadnego powodu, abyśmy ułatwiali im podróżowanie po Europie - stwierdził szef czeskiego MSZ.
W skrócie
- Czechy wprowadziły zakaz wjazdu dla posiadaczy rosyjskich paszportów dyplomatycznych i służbowych, z pewnymi wyjątkami.
- Zakaz nie obejmuje dyplomatów akredytowanych w Pradze ani podróżujących tranzytem do innych krajów lub na posiedzenia organizacji międzynarodowych.
- Czechy jako pierwsze państwo UE wdrożyły takie rozwiązanie w reakcji na działalność rosyjskich siatek szpiegowskich.
Szef czeskiego MSZ Jan Lipavsky sprecyzował, że zakaz nie dotyczy dyplomatów Federacji Rosyjskiej akredytowanych w Pradze.
Ograniczenie nie dotyczy także tych dyplomatów rosyjskich, którzy przejeżdżają przez Czechy do kraju, w którym pełnią swoje funkcje, lub na posiedzenia organizacji międzynarodowych.
Według Lipavsky'ego rozwiązanie będzie stosowane na zewnętrznej granicy strefy Schengen, czyli w sześciu międzynarodowych portach lotniczych Czech.
Szef MSZ Czech: Nie ma powodu, abyśmy ułatwiali im podróżowanie po Europie
O ograniczenie przemieszczania się rosyjskich dyplomatów po obszarze Schengen Lipavsky zabiega od dwóch lat. Temat powraca przy dyskusjach o kolejnych pakietach unijnych sankcji wobec Rosji. Gdyby zostały przyjęte, czeska regulacja nadal by obowiązywała.
Zdaniem ministra spraw zagranicznych rosyjskie sieci szpiegowskie regularnie wykorzystują przykrywkę dyplomatyczną.
- Uważam, że nie ma żadnego powodu, abyśmy ułatwiali im podróżowanie po Europie. Schengen ma służyć Europejczykom, a nie działać przeciwko Europejczykom - stwierdził Lipavsky.
Zakaz dla rosyjskich dyplomatów. Wszedł w życie "natychmiast"
Rzecznik MSZ Daniel Drake poinformował agencję AFP, że zakaz wszedł w życie "natychmiast", a Czechy są pierwszym krajem UE, który wprowadził podobne rozwiązanie.
Czeski wywiad BIS w raporcie za 2024 rok stwierdził, że "Rosja kontynuowała wysiłki na rzecz odbudowy rozszerzonych siatek szpiegowskich działających pod przykrywką dyplomatyczną".