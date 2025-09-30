W skrócie Czechy wprowadziły zakaz wjazdu dla posiadaczy rosyjskich paszportów dyplomatycznych i służbowych, z pewnymi wyjątkami.

Zakaz nie obejmuje dyplomatów akredytowanych w Pradze ani podróżujących tranzytem do innych krajów lub na posiedzenia organizacji międzynarodowych.

Czechy jako pierwsze państwo UE wdrożyły takie rozwiązanie w reakcji na działalność rosyjskich siatek szpiegowskich.

Szef czeskiego MSZ Jan Lipavsky sprecyzował, że zakaz nie dotyczy dyplomatów Federacji Rosyjskiej akredytowanych w Pradze.

Ograniczenie nie dotyczy także tych dyplomatów rosyjskich, którzy przejeżdżają przez Czechy do kraju, w którym pełnią swoje funkcje, lub na posiedzenia organizacji międzynarodowych.

Według Lipavsky'ego rozwiązanie będzie stosowane na zewnętrznej granicy strefy Schengen, czyli w sześciu międzynarodowych portach lotniczych Czech.

Szef MSZ Czech: Nie ma powodu, abyśmy ułatwiali im podróżowanie po Europie

O ograniczenie przemieszczania się rosyjskich dyplomatów po obszarze Schengen Lipavsky zabiega od dwóch lat. Temat powraca przy dyskusjach o kolejnych pakietach unijnych sankcji wobec Rosji. Gdyby zostały przyjęte, czeska regulacja nadal by obowiązywała.

Zdaniem ministra spraw zagranicznych rosyjskie sieci szpiegowskie regularnie wykorzystują przykrywkę dyplomatyczną.

- Uważam, że nie ma żadnego powodu, abyśmy ułatwiali im podróżowanie po Europie. Schengen ma służyć Europejczykom, a nie działać przeciwko Europejczykom - stwierdził Lipavsky.

Zakaz dla rosyjskich dyplomatów. Wszedł w życie "natychmiast"

Rzecznik MSZ Daniel Drake poinformował agencję AFP, że zakaz wszedł w życie "natychmiast", a Czechy są pierwszym krajem UE, który wprowadził podobne rozwiązanie.

Czeski wywiad BIS w raporcie za 2024 rok stwierdził, że "Rosja kontynuowała wysiłki na rzecz odbudowy rozszerzonych siatek szpiegowskich działających pod przykrywką dyplomatyczną".