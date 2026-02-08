Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Wprowadzają radykalny zakaz, "cios" w rosyjskich żołnierzy. "Nie może być tak"

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Ponad tysiąc rosyjskich żołnierzy, którzy brali udział w wojnie w Ukrainie, otrzymało zakaz wjazdu do Estonii - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tego kraju. Estończycy zaapelowali też do innych państw UE o podjęcie podobnych kroków. - Nie może być tak, że jednego dnia zabijasz ludzi, a następnego wypoczywasz w cywilizowanej Europie - stwierdził szef resortu Igor Taro.

Estonia. Ponad tysiąc żołnierzy z Rosji objętych zakazem wjazdu
Estonia. Ponad tysiąc żołnierzy z Rosji objętych zakazem wjazduAnadoluGetty Images

W skrócie

  • Minister spraw wewnętrznych Estonii Igor Taro podkreślił, że rosyjscy żołnierze walczący na Ukrainie dopuszczali się zabójstw, niszczenia, gwałtów i rabunków.
  • UE wprowadziła sankcje wobec Rosji, a Estonia zakazała wjazdu około 200 rosyjskim żołnierzom, uczestnikom wojny na Ukrainie.
  • Estońskie władze poinformowały, że w agresji na Ukrainę brało udział nawet 1,5 miliona Rosjan, a wzrost przestępczości w Rosji wiązany jest z powrotem kryminalistów z frontu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Rosyjscy żołnierze, którzy walczyli w Ukrainie, także zabijali, niszczyli, gwałcili i rabowali. Zamknięcie dla nich obszaru UE leży w interesie naszego wspólnego bezpieczeństwa - oświadczył minister spraw wewnętrznych Estonii Igor Taro.

Jak przypomniał Taro, z doświadczeń poprzednich rosyjskich wojen, prowadzonych np. w Afganistanie i Czeczenii, wiadomo, że powracający z frontu zaczną szukać nowych, brutalnych wyzwań, w tym trudnić się będą przestępczością zorganizowaną.

Estonia. Zdecydowany ruch wobec żołnierzy z Rosji

Taro zwrócił uwagę, że UE nałożyła sankcje polityczne i gospodarcze na Rosję jako państwo agresora, ale Rosjanie uczestniczący w tej wojnie napastniczej także muszą za to zapłacić. 

Zobacz również:

Estonia wprowadza zakaz wjazdu dla rosyjskich bojowników. Na zdj. przejście graniczne w Narwie
Świat

Stanowczy ruch kraju NATO wobec bojowników Putina. "Nieuniknione"

Marcin Boniecki
Marcin Boniecki

    - Nie może być tak, że jednego dnia zabijasz ludzi, a następnego wypoczywasz w cywilizowanej Europie - stwierdził.

    Estonia poruszyła problem rosyjskich bojowników walczących na froncie ukraińskim w 2025 roku podczas różnych spotkań i posiedzeń z przedstawicielami innych krajów UE. W styczniu zaś poinformowała o objęciu zakazem wjazdu do kraju pierwszej grupy około 200 rosyjskich żołnierzy.

    Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

    Estońskie władze podkreślają, że w zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie uczestniczyło dotąd nawet 1,5 miliona obywateli Rosji, z czego około 640 tys. wciąż jest na froncie.

    W samej zaś Rosji, jak podkreślono w komunikacie resortu, notowana jest najwyższa od ponad 15 lat liczba przestępstw z użyciem przemocy, a fala przestępczości częściowo związana jest z masowym powrotem z frontu skazanych wcześniej kryminalistów.

    Zobacz również:

    Szczegółowy plan Łotwy, Ma powstrzymać ewentualną inwazję Rosji (zdj. ilustracyjne)
    Świat

    Natychmiastowe zamknięcie dróg w przypadku zagrożenia. Nowy plan kraju NATO

    Marcin Boniecki
    Marcin Boniecki
    Brudziński w "Gościu Wydarzeń" o słowach Czarzastego: Skrajnie niemądrePolsat News

    Najnowsze