Tajwan wprowadził zakaz sprzedaży obrabiarek dla Federacji Rosyjskiej. Tamtejsze Ministerstwo Gospodarki podkreśliło, że podjęło te kroki w odpowiedzi na doniesienia o możliwości wykorzystania maszyn do celów wojskowych. W rządowym komunikacie dodano, że dzięki wdrożonym ograniczeniom ilość eksportowanych obrabiarek do Moskwy spadła do zera. Za złamanie sankcji grozi z kolei wysoka kara pieniężna.