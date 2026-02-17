Wpłynęła ogromna kwota. Zwrot we Francji, wypuszczają rosyjski tankowiec

W skrócie Rosyjski tankowiec Grinch opuścił francuski port po zapłaceniu kilku milionów euro kary.

Jednostka została zatrzymana przez francuską marynarkę wojenną na Morzu Śródziemnym, a kara została nałożona przez sąd.

Statek ma należeć do tzw. rosyjskiej floty cieni i został zobowiązany do zmiany bandery.

"Tankowiec Grinch opuszcza francuskie wody po uiszczeniu kilku milionów euro opłaty i trzech tygodniach przymusowo spędzonych w porcie" - poinformował na portalu X minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot.

Jak dodał, pogwałcenie europejskich sankcji ma swoją cenę. "Rosja nie będzie już mogła bezkarnie finansować swojej wojny za pośrednictwem floty cieni u naszych wybrzeży" - podkreślił.

Francja. Tankowiec z Rosji opuszcza port. Gigantyczna kara

Żołnierze francuskiej marynarki wojennej wkroczyli na pokład tankowca z Rosji 22 stycznia. O interwencji poinformował wtedy w mediach społecznościowych prezydent Emmanuel Macron.

Jednostka została zatrzymana na wodach Morza Śródziemnego między Hiszpanią a Maroko i następnie odeskortowana do portu w Marsylii. Według informacji portali MarineTraffic i VesselFinder płynęła ona pod flagą Komorów, wyspiarskiego państwa położonego we wschodniej Afryce.

O nałożeniu na tankowiec kary finansowej zdecydował francuski sąd. "Firma zobowiązała się do uzyskania nowej flagi tak szybko, jak to możliwe. Podjęła już w tym kierunku odpowiednie starania" - przekazały lokalne władze.

Rosyjska flota cieni. Tankowiec Grinch opuścił Francję

Styczniowe przejęcie tankowca Grinch to drugie tego typu wydarzenie w ostatnich miesiącach. We wrześniu Francja zatrzymała inny powiązany z rosyjską flotą cieni statek o nazwie Boracay.

Wtedy działania francuskich służb zostały określone przez prezydenta Rosji, Władimira Putina, mianem "piractwa". Chiński kapitan statku Boracay będzie sądzony we Francji w przyszłym tygodniu.

Unia Europejska opublikowała listę 598 statków podejrzewanych o przynależność do "floty cieni", którym zakazano wpływania do europejskich portów i korzystania z usług morskich.

Źródło: AFP

