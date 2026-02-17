Wpłynęła ogromna kwota. Zwrot we Francji, wypuszczają rosyjski tankowiec
Rosyjski tankowiec zatrzymany przez francuskie służby opuścił port. Jak poinformował minister spraw zagranicznych Francji, jego właściciel zapłacił kilkumilionową karę. Jednostka, zajęta na wodach Morza Śródziemnego kilka tygodni temu, ma należeć do tzw. floty cieni Rosji.
W skrócie
- Rosyjski tankowiec Grinch opuścił francuski port po zapłaceniu kilku milionów euro kary.
- Jednostka została zatrzymana przez francuską marynarkę wojenną na Morzu Śródziemnym, a kara została nałożona przez sąd.
- Statek ma należeć do tzw. rosyjskiej floty cieni i został zobowiązany do zmiany bandery.
"Tankowiec Grinch opuszcza francuskie wody po uiszczeniu kilku milionów euro opłaty i trzech tygodniach przymusowo spędzonych w porcie" - poinformował na portalu X minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot.
Jak dodał, pogwałcenie europejskich sankcji ma swoją cenę. "Rosja nie będzie już mogła bezkarnie finansować swojej wojny za pośrednictwem floty cieni u naszych wybrzeży" - podkreślił.
Francja. Tankowiec z Rosji opuszcza port. Gigantyczna kara
Żołnierze francuskiej marynarki wojennej wkroczyli na pokład tankowca z Rosji 22 stycznia. O interwencji poinformował wtedy w mediach społecznościowych prezydent Emmanuel Macron.
Jednostka została zatrzymana na wodach Morza Śródziemnego między Hiszpanią a Maroko i następnie odeskortowana do portu w Marsylii. Według informacji portali MarineTraffic i VesselFinder płynęła ona pod flagą Komorów, wyspiarskiego państwa położonego we wschodniej Afryce.
O nałożeniu na tankowiec kary finansowej zdecydował francuski sąd. "Firma zobowiązała się do uzyskania nowej flagi tak szybko, jak to możliwe. Podjęła już w tym kierunku odpowiednie starania" - przekazały lokalne władze.
Rosyjska flota cieni. Tankowiec Grinch opuścił Francję
Styczniowe przejęcie tankowca Grinch to drugie tego typu wydarzenie w ostatnich miesiącach. We wrześniu Francja zatrzymała inny powiązany z rosyjską flotą cieni statek o nazwie Boracay.
Wtedy działania francuskich służb zostały określone przez prezydenta Rosji, Władimira Putina, mianem "piractwa". Chiński kapitan statku Boracay będzie sądzony we Francji w przyszłym tygodniu.
Unia Europejska opublikowała listę 598 statków podejrzewanych o przynależność do "floty cieni", którym zakazano wpływania do europejskich portów i korzystania z usług morskich.
