W skrócie Według doniesień niemieckiego dziennika w Polsce pojawiły się reakcje i poruszenie po informacji o Polce, która zginęła podczas zamachu w Berlinie, oraz o jej rannej córce.

Według artykułu liczba Polaków padających ofiarą przestępstw, w tym terroryzmu w Niemczech, przyczynia się do pogorszenia wizerunku Niemiec w Polsce i wzrostu emigracji z Niemiec do Polski.

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Niemiecki dziennik pisze w środę w wydaniu internetowym o poruszeniu i reakcjach w Polsce na informację o tym, że ofiarą śmiertelną zamachu podczas Parady Równości w Berlinie była 65-letnia Polka, a jej córka została ranna.

"Polski rząd reaguje na tę straszną tragedię w Berlinie w sposób opanowany. Nie podąża też - przynajmniej na razie - za nastrojami w sieciach społecznościowych. Obok wpisów z kondolencjami polscy użytkownicy krytykują tam bowiem niewłaściwą niemiecką politykę migracyjną; sprawcę nazywają ironicznie 'wzbogacającym kulturę' albo 'inżynierem'. Niemcy są przedstawiane jako kraj, w którym z powodu niekontrolowanej masowej imigracji nikt już nie może czuć się bezpiecznie" - pisze korespondent "Die Welt" Philipp Fritz.

Autor wyjaśnia, że premier Donald Tusk opowiada się za twardą polityką migracyjną, ale "to narodowo-konserwatywne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) od dawna wykorzystuje ten temat przeciwko Niemcom".

"Główny przekaz: Polska jest bezpieczna, a niemiecka klasa polityczna jest naiwna. Można się domyślać, że gdyby PiS nadal rządził, jeszcze bardziej podsycałby te napięte nastroje" - ocenia Fritz.

Polacy ofiarami przestępstw. W tle najnowszy zamach w Niemczech

Jednak - jak dodaje autor - niezależnie od PiS "coś zepsuło się w stosunkach polsko-niemieckich", zaś zamach w Berlinie wpisuje się w ponury wizerunek Niemiec, który panuje dziś wśród wielu Polaków.

"W sieci udostępniane są posty o rzekomych kolejnych polskich ofiarach przemocy w Niemczech. Nie wszystko da się zweryfikować. Jedno jest jednak pewne: w Niemczech więcej Polaków padło ofiarą islamskiego terroryzmu niż w samej Polsce" - pisze niemiecki dziennikarz.

Przypomina, że w 2016 roku ofiarą zamachu na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie był polski kierowca ciężarówki Łukasz Urban. "Nawet poza kontekstem terroryzmu Polacy regularnie padali ofiarą przestępstw (w Niemczech - red.) w ostatnich latach: na przykład w 2023 roku polski turysta został napadnięty i wykorzystany przez Afgańczyka na stacji metra w Monachium. Ta sprawa, która w Niemczech prawie nie wzbudziła echa, w Polsce wywołała przerażenie" - pisze Philipp Fritz.

W Polsce czują się bezpiecznie. Wizerunek Niemiec tymczasem upada

Zdaniem Fritza przerażenie to coraz częściej przekłada się na konkretne działanie. Wskazuje, że w 2025 roku po raz pierwszy więcej osób wyemigrowało z Niemiec do Polski niż w odwrotnym kierunku. "Dla wielu jednym z motywów jest malejące poczucie bezpieczeństwa" - dodaje autor.

"Polska od lat należy do najbezpieczniejszych krajów UE. Według podsumowania serwisu Statista na 100 tys. mieszkańców przypada tam od 0,66 do 0,8 zabójstw - w Niemczech natomiast w miastach wskaźnik ten jest wielokrotnie wyższy. Wielu Polaków dostrzega pogorszenie porządku publicznego w Niemczech - od bójek na basenach na świeżym powietrzu po ataki terrorystyczne. Szkoda, jaką ponosi przez to wizerunek Niemiec w Polsce, jest ogromna" - konkluduje Philipp Fritz.

Anna Widzyk, polska redakcja Deutsche Welle

Oryginalny artykuł dostępny tutaj





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