W skrócie Donald Trump udostępnił wpis sugerujący, że premier Włoch Giorgia Meloni rozważa ograniczenie wsparcia dla Ukrainy i negocjacje w sprawie ceł z USA poza UE.

Opozycja we Włoszech domaga się od Meloni wyjaśnień dotyczących jej stanowiska wobec Unii Europejskiej i wsparcia dla Ukrainy.

Włoski rząd podkreśla, że negocjacje celne prowadzi Komisja Europejska, a Włochy współpracują z UE.

Ostrą reakcję i żądania wyjaśnień wywołał podany dalej przez prezydenta Trumpa na jego profilu wpis użytkowniczki platformy X, która napisała, że Giorgia Meloni wyłamuje się z szeregu UE i dąży do zawarcia bezpośredniej umowy handlowej z Trumpem.

"Bravo Meloni! To jest genialny krok" - dodała użytkowniczka X.

W wideo towarzyszącym temu wpisowi jest też informacja, że włoska premier gotowa jest zmniejszyć poparcie dla Kijowa. Na filmie pojawiają się błędne zapisy nazwiska premier: "Meloney" i "Melone".

Włochy. Burza po wpisie Trumpa. Giorgia Meloni w ogniu pytań

Deputowana Chiara Braga z centrolewicowej opozycyjnej Partii Demokratycznej zapytała w poniedziałek: - Czy to prawda, że Włochy będą bezpośrednio negocjować ze Stanami Zjednoczonymi cła na makaron, i czy to prawda, że Włochy są zainteresowane zmniejszeniem wsparcia dla Ukrainy?

Słowa o makaronie odnoszą się do niedawnych informacji, że amerykańskie cła na makaron mogą wzrosnąć do około 110 procent. - Słowa prezydenta Trumpa zostawiają mało miejsca na interpretację - dodała deputowana.

Trump podał wpis o Meloni. Poruszenie we Włoszech

Braga oświadczyła w imieniu swojego ugrupowania, że Meloni musi wyjaśnić, po której stronie stoją Włochy.

- Czy Włochy mają być forpocztą Trumpa, by rozbić europejski front i trwale osłabić Unię Europejską, która jest nie tylko gospodarczym partnerstwem, ale także i nade wszystko politycznym paktem między państwami podzielającymi wartości, prawa i wolności? - dodała deputowana opozycji.

Źródła w kancelarii włoskiej premier cytowane przez Ansę podkreśliły, że negocjacje w sprawie ceł prowadzi Komisja Europejska.

Szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani pytany przez dziennikarzy o tę sprawę odparł: - My zawsze pracowaliśmy z UE i dzięki Włochom można było zrobić kilka ważnych kroków naprzód.

Tajani zapewnił, że strona włoska "w doskonałej zgodzie" pracuje z unijnym komisarzem do spraw handlu Marosem Sefcoviciem.

