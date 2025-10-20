Wpis o Meloni wywołał burzę. Opozycja żąda wyjaśnień
Włoska opozycja żąda od Giorgii Meloni wyjaśnień, po tym jak Donald Trump podał dalej w mediach społecznościowych wpis sugerujący, że Włochy prowadzą ze Stanami Zjednoczonymi samodzielne negocjacje w sprawie amerykańskich ceł. Wpis informuje również, że włoska premier jest gotowa ograniczyć wsparcie dla Ukrainy.
W skrócie
- Donald Trump udostępnił wpis sugerujący, że premier Włoch Giorgia Meloni rozważa ograniczenie wsparcia dla Ukrainy i negocjacje w sprawie ceł z USA poza UE.
- Opozycja we Włoszech domaga się od Meloni wyjaśnień dotyczących jej stanowiska wobec Unii Europejskiej i wsparcia dla Ukrainy.
- Włoski rząd podkreśla, że negocjacje celne prowadzi Komisja Europejska, a Włochy współpracują z UE.
Ostrą reakcję i żądania wyjaśnień wywołał podany dalej przez prezydenta Trumpa na jego profilu wpis użytkowniczki platformy X, która napisała, że Giorgia Meloni wyłamuje się z szeregu UE i dąży do zawarcia bezpośredniej umowy handlowej z Trumpem.
"Bravo Meloni! To jest genialny krok" - dodała użytkowniczka X.
W wideo towarzyszącym temu wpisowi jest też informacja, że włoska premier gotowa jest zmniejszyć poparcie dla Kijowa. Na filmie pojawiają się błędne zapisy nazwiska premier: "Meloney" i "Melone".
Włochy. Burza po wpisie Trumpa. Giorgia Meloni w ogniu pytań
Deputowana Chiara Braga z centrolewicowej opozycyjnej Partii Demokratycznej zapytała w poniedziałek: - Czy to prawda, że Włochy będą bezpośrednio negocjować ze Stanami Zjednoczonymi cła na makaron, i czy to prawda, że Włochy są zainteresowane zmniejszeniem wsparcia dla Ukrainy?
Słowa o makaronie odnoszą się do niedawnych informacji, że amerykańskie cła na makaron mogą wzrosnąć do około 110 procent. - Słowa prezydenta Trumpa zostawiają mało miejsca na interpretację - dodała deputowana.
Trump podał wpis o Meloni. Poruszenie we Włoszech
Braga oświadczyła w imieniu swojego ugrupowania, że Meloni musi wyjaśnić, po której stronie stoją Włochy.
- Czy Włochy mają być forpocztą Trumpa, by rozbić europejski front i trwale osłabić Unię Europejską, która jest nie tylko gospodarczym partnerstwem, ale także i nade wszystko politycznym paktem między państwami podzielającymi wartości, prawa i wolności? - dodała deputowana opozycji.
Źródła w kancelarii włoskiej premier cytowane przez Ansę podkreśliły, że negocjacje w sprawie ceł prowadzi Komisja Europejska.
Szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani pytany przez dziennikarzy o tę sprawę odparł: - My zawsze pracowaliśmy z UE i dzięki Włochom można było zrobić kilka ważnych kroków naprzód.
Tajani zapewnił, że strona włoska "w doskonałej zgodzie" pracuje z unijnym komisarzem do spraw handlu Marosem Sefcoviciem.