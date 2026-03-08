Wpadka Putina. Pracownicy Kremla opublikowali niewłaściwe nagranie

Służby prasowe Kremla omyłkowo opublikowały nagranie bez cięć z Władimirem Putinem. Prezydent Rosji składa w nim życzenia Rosjankom z okazji Dnia Kobiet, jednak film zawiera fragment, w którym Putin skarży się na drapanie w gardle. - Wiesz, powiem to jeszcze raz, bo… drapanie. Drapanie, tak. Prawie zacząłem kaszleć - mówi prezydent Rosji w nagraniu.

Ujęcia z niezmontowanego nagrania z Władimirem Putinem
Władimir Putin zaliczył wpadkę przy okazji Dnia Kobiet. Światło dzienne ujrzało niezmotnowane nagranieSłużby prasowe Kremlamateriał zewnętrzny

Redakcja kanału JEŻ zwróciła uwagę na opublikowane przypadkowo przez Kreml nagranie z życzeniami Władimira Putina składanymi z okazji Dnia Kobiet. Najprawdopodobniej przez pomyłkę ogólnodostępna była niezmontowana wersja, w której Władimir Putin skarży się na drapanie w gardle.

"Kreml opublikował niewyedytowane nagranie przemówienia Władimira Putina do kobiet z okazji 8 marca. W 2:52 minucie prezydent zaczyna kaszleć, wskazuje na gardło i prosi o wodę" - podał JEŻ.

Wpadka Władimira Putina podczas składania życzeń. "Prawie zacząłem kaszleć"

Po pierwszym odczytaniu życzeń w filmie widać, jak Władimir Putin łapie się za gardło i skarży się na drapanie.

- Wiecie, powiem to jeszcze raz, bo… drapanie. Drapanie, tak. Prawie zacząłem kaszleć - skarżył się prezydent Rosji.

- Dużo dziś mówiłem - dodał Władimir Putin.

Wpadkę można zauważyć po ok. 3 minutach od rozpoczęcia odtwarzania.

Dzień Kobiet w Rosji. Putin podziękował Rosjankom walczącym w Ukrainie

Następnie prezydent Rosji ponownie odczytuje trwające blisko trzy minuty życzenia z okazji Dnia Kobiet, którym życzy m.in. umiejętności łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym i wzywa mężczyzn do pomocy. Specjalne podziękowania prezydent Rosji złożył uczestniczkom wojny w Ukrainie.

"Ani pracownicy administracji prezydenta, ani dziennikarze z Kremla nie zwrócili uwagi na słabą jakość montażu i umieścili nagranie we wszystkich mediach społecznościowych" - wyjaśnia JEŻ.

Portal Meduza zauważył, że nagranie zniknęło z oficjalnych profili Kremla po kilku minutach od publikacji. To wystarczyło, by film został pobrany przez przedstawicieli niezależnych mediów m.in. JEŻ i The Moscow Times.

Źródło: JEŻ

