W skrócie W rosyjskim Kemerowie podczas marszu "Nieśmiertelnego Pułku" dziennikarka pogratulowała matce zaginionego żołnierza "podwójnego święta", co zakończyło się usunięciem nagrania z sieci.

Tegoroczne obchody Dnia Zwycięstwa obejmowały marsze i upamiętnianie zarówno poległych podczas II wojny światowej, jak i wojny Rosji z Ukrainą.

Rosyjskie media relacjonowały wydarzenie przy ograniczonym udziale zagranicznych dziennikarzy, a parada w Moskwie odbyła się bez tradycyjnego przejazdu sprzętu wojskowego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W sobotę ulicami rosyjskich miast przeszły tysiące osób świętujących 81. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Huczne obchody Dnia Zwycięstwa zorganizowano m.in. w słynącym z rozwoju przemysłu górniczego Kemerowie.

Stałym elementem Dnia Zwycięstwa w wielu miejscach w Rosji jest tzw. "Nieśmiertelny Pułk". Uczestnicy akcji zbierają się na marsze upamiętniające członków ich rodzin, którzy walczyli w wielkiej wojnie ojczyźnianej.

To właśnie podczas tej uroczystości dziennikarka kanału telewizyjnego Kuzbass First przeprowadziła z jedną z mieszkanek wyjątkowo niefortunny wywiad.

Wpadka dziennikarki w Rosji. "Pogratulowała" matce zaginionego żołnierza

Na nagraniu udostępnionym na Telegramie dziennikarka pyta kobietę, dlaczego udział w obchodach Dnia Zwycięstwa jest dla niej ważny. Uczestniczka "Nieśmiertelnego Pułku" trzymała w rękach dwa portrety: weterana wielkiej wojny ojczyźnianej i mężczyzny ubranego we współczesny rosyjski mundur.

Kobieta odpowiedziała, że czuje się zobowiązana, by co roku brać udział w marszu. Wskazała na portret młodego mężczyzny, dodając:

- To mój syn, zaginął bez śladu.

Na co dziennikarka odpowiedziała:

- A więc dziś masz podwójne święto!

Rozwiń

Niedługo po wyemitowaniu materiału prorządowy kanał Kuzbass First usunął z mediów społecznościowych fragment, w którym dziennikarka pogratulowała matce zaginionego żołnierza.

"Nieśmiertelny Pułk". Narzędzie rosyjskiej propagandy

Zapoczątkowany w 2012 roku "Nieśmiertelny Pułk" był oddolną akcją obywatelską, mającą na celu oddać hołd wojskowym poległym podczas II wojny światowej. W ostatnich latach inicjatywa ta stała się jednak narzędziem wykorzystywanym przez Kreml w celach propagandowych.

9 maja uczestnicy marszów noszą więc nie tylko zdjęcia poległych w wielkiej wojnie ojczyźnianej, ale i trwającej od 2022 roku wojnie Rosji z Ukrainą.

Dzień Zwycięstwa w Rosji. Parada w Moskwie bez incydentów

W tym roku w związku z obchodami Dnia Zwycięstwa Kijów i Moskwa zdecydowały się na trzydniowe zawieszenie broni, które potrwa od 9 do 11 maja. Coroczna parada w Moskwie odbyła się jednak bez przejazdu tradycyjnej kolumny sprzętu wojskowego, co Kreml tłumaczył zagrożeniem atakami ze strony Ukrainy.

Wydarzenie relacjonowały wyłącznie rosyjskie media - dziennikarzom zagranicznych agencji prasowych w znacznym stopniu ograniczono możliwość udziału w paradzie.

Źródło: Meduza, RusNews, Ukraińska Prawda

"Zachowuje się jak jakiś troll". Polityk PiS wprost o Tusku Polsat News Polsat News