Wotum nieufności dla Komisji Europejskiej. Europosłowie zdecydowali

Parlament Europejski odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej. Grupa europosłów wyszła z taką inicjatywą po zawarciu umowy handlowej między Unią Europejską i grupą Mercosur. Była to czwarta próba odwołania składu KE i jej przewodniczącej Ursuli von der Leyen.

Kobieta w niebieskim żakiecie przemawia przy mównicy oznaczonej symbolem Unii Europejskiej, w tle widoczne logo UE oraz uczestnicy posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen utrzyma stanowisko. Wniosek o wotum nieufności nie zyskał wymaganej większościFREDERICK FLORINAFP

W skrócie

  • Parlament Europejski odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej po zawarciu umowy handlowej z Mercosur.
  • Za odrzuceniem wniosku głosowało 390 europosłów, 165 było za przyjęciem, a 10 wstrzymało się od głosu.
  • Umowa z Mercosurem według przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen ma przynieść wzrost eksportu sektora motoryzacyjnego UE nawet o 20 mld euro.
Z inicjatywą wyszli przedstawiciele skrajnie prawicowej frakcji Patrioci dla Europy. Za wnioskiem było 165 europosłów, przeciwko 390, a 10 wstrzymało się od głosu.

Przyjęcie wniosku oznaczałoby, że cała KE musiałaby się podać do dymisji, a szefowie państw i rządów w ramach Rady Europejskiej musieliby zaproponować nowego kandydata na stanowisko przewodniczącego Komisji.

Aby wniosek został przyjęty, musi uzyskać większość dwóch trzecich oddanych głosów, reprezentującą jednocześnie większość członków PE.

PE głosował nad wnioskiem o odwołanie von der Leyen. Znamy wyniki

To czwarty wniosek o odwołanie Ursuli von der Leyen. Poprzednie były głosowane w październiku 2025 roku (jeden skrajnej prawicy, a drugi skrajnej lewicy).

    Szefowa Komisji Europejskiej musiała zmierzyć się z podobnym wnioskiem również w lipcu. Złożyła go wówczas prawicowa frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. PE także odrzucił wtedy wniosek.

    Umowa UE - Mercosur. Kosztem rolników ma zyskać sektor motoryzacyjny

    Umowa z Mercosurem została zawarta przez Komisję 17 stycznia na szczycie w stolicy Paragwaju, Asuncion. Wcześniej zgodę na jej zawarcie dały państwa członkowskie UE, przy sprzeciwie Polski, Francji, Austrii, Irlandii i Węgier.

    Porozumienie wprowadzi preferencje celne dla producentów niektórych produktów rolnych z krajów Mercosuru.

    Według szefowej KE Ursuli von der Leyen umowa może przynieść europejskiemu sektorowi motoryzacyjnemu wzrost eksportu nawet o 20 mld euro, czyli o 200 proc.

