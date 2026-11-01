Wołodymyr Zełenski na szczycie G20? Trump wprost, zaproszono Putina

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

- Zrobiłbym to. Bez problemu - stwierdził prezydent USA Donald Trump pytany o możliwość zaproszenia Wołodymyra Zełenskiego na szczyt G20. Takiej możliwości nie wykluczył także Marco Rubio. Grudniowe spotkanie tej grupy odbędzie się na Florydzie. Weźmie w nim udział Karol Nawrocki, zaproszono także Władimira Putina.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Donald Trump
Zełenski na szczycie G20? Trump wprost, zaproszono też PutinaKENT NISHIMURAAFP

W skrócie

  • Donald Trump zadeklarował gotowość zaproszenia Wołodymyra Zełenskiego na szczyt G20, stwierdzając, że zrobiłby to bez problemu.
  • Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio podkreślił, że decyzja w sprawie udziału Zełenskiego zależy od Trumpa i nie wykluczył takiej możliwości.
  • Podczas szczytu G20 w Atlancie poruszono temat spotkania przywódców, a zaproszenie otrzymał Władimir Putin, choć nie wiadomo, czy weźmie w nim udział.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

- Zrobiłbym to. Bez problemu - powiedział Donald Trump, pytany przez dziennikarkę, czy zaprosi Wołodymyra Zełenskiego na szczyt.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy na przyjęciu z okazji Halloween w swoim klubie Mar-a-Lago na Florydzie, prezydent USA odniósł się też do wznowienia przez Ukrainę uderzeń na rosyjskie rafinerie.

Jak stwierdził, jego administracja rozmawia z Ukrainą na ten temat i dodał, że "wojna między Ukrainą i Rosją zakończy się w niezbyt odległej przyszłości".

Wołodymyr Zełenski na szczycie G20? Wszystko zależy od decyzji Donalda Trumpa

O możliwym zaproszeniu dla Zełenskiego mówił też w sobotę szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio podczas konferencji po spotkaniu szefów MSZ G20 w Atlancie.

Zobacz również:

Donald Trump
Świat

Trump reaguje na propozycję Putina. Wymowne słowa o Zełenskim

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

Zaznaczył, że decyzja w sprawie zaproszenia Zełenskiego należy do prezydenta Donalda Trumpa i nie wykluczył takiej możliwości. - Zwłaszcza jeśli z jego obecności wyniknęłoby coś pozytywnego - dodał w kuluarach spotkania ministrów spraw zagranicznych G20 w Atlancie.

Na szczyt zaproszony został Władimir Putin, lecz Rubio zaznaczył, że nie wie, czy przyleci on na Florydę. Zełenski zaproszenia nie otrzymał, lecz Ukraińcy od dawna deklarowali gotowość, w tym do spotkania trójstronnego z Trumpem i Putinem.

Sekretarz stanu USA relacjonował, że w Atlancie krótko poruszył z rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem możliwość ewentualnego spotkania przywódców podczas listopadowego szczytu APEC w Shenzen w Chinach.

W tym roku USA przewodzą pracom G20, a Polska uczestniczy w nich na prawach pełnego członka na specjalne zaproszenie Stanów Zjednoczonych. Także Wielka Brytania zaprosiła Polskę do przyszłorocznych prac grupy. Na grudniowym szczycie G20 nasz kraj będzie reprezentował Karol Nawrocki.

Zobacz również:

Marco Rubio chwali Polskę; zdj. ilustracyjne
Świat

Marco Rubio chwali Polskę. "Dokładnie to, czego potrzebujemy"

Bartosz Przyborowski
Bartosz Przyborowski


"Polityczny WF": Afera z Kołodziejczakiem. Ostrzegali przed nim TuskaINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze