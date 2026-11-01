W skrócie Donald Trump zadeklarował gotowość zaproszenia Wołodymyra Zełenskiego na szczyt G20, stwierdzając, że zrobiłby to bez problemu.

Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio podkreślił, że decyzja w sprawie udziału Zełenskiego zależy od Trumpa i nie wykluczył takiej możliwości.

Podczas szczytu G20 w Atlancie poruszono temat spotkania przywódców, a zaproszenie otrzymał Władimir Putin, choć nie wiadomo, czy weźmie w nim udział.

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- Zrobiłbym to. Bez problemu - powiedział Donald Trump, pytany przez dziennikarkę, czy zaprosi Wołodymyra Zełenskiego na szczyt.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy na przyjęciu z okazji Halloween w swoim klubie Mar-a-Lago na Florydzie, prezydent USA odniósł się też do wznowienia przez Ukrainę uderzeń na rosyjskie rafinerie.

Jak stwierdził, jego administracja rozmawia z Ukrainą na ten temat i dodał, że "wojna między Ukrainą i Rosją zakończy się w niezbyt odległej przyszłości".

Wołodymyr Zełenski na szczycie G20? Wszystko zależy od decyzji Donalda Trumpa

O możliwym zaproszeniu dla Zełenskiego mówił też w sobotę szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio podczas konferencji po spotkaniu szefów MSZ G20 w Atlancie.

Zaznaczył, że decyzja w sprawie zaproszenia Zełenskiego należy do prezydenta Donalda Trumpa i nie wykluczył takiej możliwości. - Zwłaszcza jeśli z jego obecności wyniknęłoby coś pozytywnego - dodał w kuluarach spotkania ministrów spraw zagranicznych G20 w Atlancie.

Na szczyt zaproszony został Władimir Putin, lecz Rubio zaznaczył, że nie wie, czy przyleci on na Florydę. Zełenski zaproszenia nie otrzymał, lecz Ukraińcy od dawna deklarowali gotowość, w tym do spotkania trójstronnego z Trumpem i Putinem.

Sekretarz stanu USA relacjonował, że w Atlancie krótko poruszył z rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem możliwość ewentualnego spotkania przywódców podczas listopadowego szczytu APEC w Shenzen w Chinach.

W tym roku USA przewodzą pracom G20, a Polska uczestniczy w nich na prawach pełnego członka na specjalne zaproszenie Stanów Zjednoczonych. Także Wielka Brytania zaprosiła Polskę do przyszłorocznych prac grupy. Na grudniowym szczycie G20 nasz kraj będzie reprezentował Karol Nawrocki.



