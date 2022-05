Wołodymyr Zełenski: Dawali nam trzy dni, wytrzymaliśmy trzy miesiące

- Niektórzy dawali nam trzy dni, a my już wytrzymaliśmy trzy miesiące - powiedział we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. 24 maja, we wtorek, mijają trzy miesiące od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Zdjęcie Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Buczy / RONALDO SCHEMIDT / AFP / East News