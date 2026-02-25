Wojskowy samolot startował z drogi. Ranni amerykańscy żołnierze

Amerykański samolot wojskowy uderzył w betonową barierę podczas próby startu w ramach ćwiczeń na Filipinach. Na pokładzie znajdowało się pięciu Amerykanów, troje z nich trafiło do szpitala. Żołnierze trenowali na wypadek uderzenia tajfunu czy trzęsienia ziemi. Cała akcja była prowadzona wspólnie z filipińskimi siłami.

Dwa wojskowe śmigłowce unoszą się nad ziemią, wzbijając tumany kurzu. W tle widoczne są pojazdy terenowe oraz kilku żołnierzy, a wszystko rozgrywa się na otwartym terenie z zielonym, zalesionym wzgórzem w tle.
W trakcie ćwiczeń na Filipinach amerykański samolot uderzył w betonową barierę. Zdjęcie ilustracyjneJAY DIRECTOAFP

Amerykański samolot wojskowy uderzył w betonową barierę, stojącą przy drodze, gdy próbował wystartować z obwodnicy w mieście Laoac w Pangasinan, północnej prowincji Filipin.

Do wypadku doszło we wtorek po południu czasu miejscowego, gdy żołnierze Stanów Zjednoczonych brali udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych - poinformowały filipińskie władze.

Filipiny: Wypadek samolotu USA podczas próby startu

Na pokładzie znajdowało się pięciu Amerykanów, wszyscy zostali ranni. Pilot i dwóch pasażerów zostali przewiezieni do szpitala. Dwie kolejne osoby zostały opatrzone na miejscu - przekazała miejscowa policja.

    - Szkolenie, w którym samolot transportowy Sił Powietrznych USA lądował i startował z tzw. alternatywnej strefy lądowania, było zaplanowane i w pełni skoordynowane z filipińskimi władzami cywilnymi, policją i wojskiem - poinformowało agencję Associated Press trzech filipińskich urzędników.

    Dodali oni, że przyczyna wypadku jest badana. Rozmówcy zastrzegli sobie anonimowość, ponieważ nie są upoważnieni do publicznego omawiania tej sprawy.

    Samolot wylądował z powodzeniem podczas - jak to określono - "nadzorowanej aktywności", ale podczas startu gwałtownie skręcił - opisywał jeden z trzech urzędników. Dodał, że tak wyjątkowe szkolenie było potrzebne, aby przygotować siły zbrojne na wszelkie ewentualności, w tym na sytuacje, gdy zwykłe lotniska i pasy startowe są niedostępne podczas tajfunów czy trzęsień ziemi.

      Konflikt o Morze Południowochińskie. USA po stronie sojusznika

      Siły zbrojne USA mogą prowadzić szkolenia z filipińskim wojskiem na mocy porozumienia z 1999 roku. W ostatnich latach zakrojone na szeroką skalę wspólne ćwiczenia bojowe koncentrowały się na pomocy Filipinom w obronie ich interesów terytorialnych oraz promowaniu wolności żeglugi i przelotów nad Morzem Południowochińskim.

      W ostatnich latach na spornych wodach, do których w dużej mierze rości sobie prawo Pekin, zaostrzyły się konflikty między strażą przybrzeżną a siłami morskimi Chin i Filipin. W długotrwale tlący się konflikt terytorialny zaangażowane są również Wietnam, Malezja, Brunei i Tajwan.

      Stany Zjednoczone nie zgłaszają roszczeń do spornego akwenu, ale wielokrotnie ostrzegały, że są zobowiązane bronić Filipin na mocy traktatu o wzajemnej obronie, jeśli filipińskie siły zbrojne, okręty czy samoloty staną się celem zbrojnego ataku, w tym na Morzu Południowochińskim.

