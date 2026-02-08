Wojskowi z kluczową misją. Trump zdecydował. Eksperci: Pierwsza taka sytuacja

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Donald Trump zdecydował o włączeniu w negocjacje pokojowe na najwyższym szczeblu dwóch amerykańskich wojskowych - admirała Brada Coopera oraz sekretarza armii Dana Driscolla. Pierwszy z nich wziął udział w rozmowach z Iranem, drugi - w negocjacjach Rosja - Ukraina. Tak szerokie zaangażowanie wojskowych to ruch bez precedensu w dyplomacji USA. Jak analizują eksperci, ma on drugie dno.

USA. Donald Trump wysyła wojskowych na rozmowy dyplomatyczne
USA. Donald Trump wysyła wojskowych na rozmowy dyplomatyczneU.S. Navy / Kayla Bartkowski / Dimitrios Kambouris / Staff / Getty Images / SANAAFP

W skrócie

  • Admirał Brad Cooper z CENTCOM uczestniczył w piątkowych rozmowach między USA a Iranem.
  • Sekretarz armii Dan Driscoll został oddelegowany do negocjacji pomiędzy Ukrainą a Rosją.
  • Zaangażowanie wysokich rangą wojskowych w negocjacje uznano za bezprecedensowy ruch w amerykańskiej dyplomacji.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Admirał Brad Cooper, szef amerykańskiego Dowództwa Centralnego (CENTCOM), wziął udział w piątkowych rozmowach na linii USA - Iran. Dan Driscoll, sekretarz armii, został z kolei oddelegowany do negocjacji Ukraina - Rosja.

Tak szerokie zaangażowanie wysokich rangą, aktywnych wojskowych w rozmowy międzynarodowe na najwyższym szczeblu to ruch bez precedensu w amerykańskiej dyplomacji - opisuje Associated Press (AP).

Stany Zjednoczone. Rozmowy dyplomatyczne z udziałem wojskowych

Jak zauważa Elisa Ewers, która w przeszłości zajmowała stanowiska związane z bezpieczeństwem narodowym w administracji Busha i Obamy, tego typu wybór pokazuje znaczący zwrot w postrzeganiu przez administrację Donalda Trumpa relacji międzynarodowych.

Zobacz również:

Keith Kellogg
Wojna w Ukrainie

Był wymieniany jako ten, który zakończy wojnę. "Odsunięty na boczny tor"

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski

    W ocenie Ewers krok ten wpisuje się w trend niedoceniania możliwości środków czysto dyplomatycznych i nadmiernego polegania na wojsku w próbach rozwiązania problemów międzynarodowych.

    Inne zdanie na ten temat ma Eliot Cohen, były doradca Departamentu Stanu z czasów Busha, który zauważa, że amerykańscy generałowie brali udział w rozmowach z ZSRR w czasach zimnej wojny. Nietypowo prezentuje się jednak na tym tle Driscoll, najwyższy rangą cywilny przywódca w armii.

    Rozmowy Iran - USA i Rosja - Ukraina. Nietypowy ruch Donalda Trumpa

    - Włączenie dowódcy CENTCOM jest dość nietypowe i wydaje się, że miało na celu raczej wysłanie pewnego komunikatu niż zwiększenie znaczenia zespołu negocjacyjnego w trakcie samych rozmów - stwierdził z kolei Michael O'Hanlon, analityk z Instytutu Brookingsa.

    W ocenie eksperta obecność Coopera na rozmowach z Iranem miała z jednej strony pokazać determinację Amerykanów, z drugiej - zastraszyć rozmówców. O'Hanlon wątpi jednak, aby ta strategia odniosła skutek.

    Zobacz również:

    Spotkanie dyplomatów USA i Ukrainy, z prezydentami na czele, na Florydzie
    Interia bliżej świata

    "The New York Times": Separacja. Kulisy rozpadu partnerstwa USA-Ukraina

    Michał Michalak
    Michał Michalak

      W podobnym duchu decyzję o włączenia admirała w negocjacje ocenia Cohen. - Cooper wnosi zarówno wiedzę, jak i ukrytą groźbę użycia siły - zauważył.

      Amerykańscy wojskowi dołączyli do Witkoffa i Kushnera. "Groźba użycia siły"

      Na znaczenie doświadczenia wojskowych uwagę zwrócił także Michael Singh, kolejny ekspert z administracji Busha. - Admirał Cooper ma specjalistyczną wiedzę, której brakuje Witkoffowi i Kushnerowi - podkreślił, cytowany przez AP.

      Dowódca CENTCOM po raz pierwszy został zaangażowany w negocjacje z Iranem podczas piątkowych rozmów w Omanie. Driscoll natomiast prowadzi rozmowy z Ukraińcami od kilku miesięcy.

      W listopadzie, gdy wysiłki pokojowe Trumpa utknęły w martwym punkcie, sekretarz amerykańskiej armii spotkał się z ukraińskimi przywódcami, w tym Wołodymyrem Zełenskim, w Kijowie. Od tego czasu regularnie uczestniczy w negocjacjach.

      Źródło: AP News

      Zobacz również:

      Iran przeniósł pocisk Khorramshahr-4 przed rozmowami z USA. Zdj. ilustracyjne
      Świat

      Iran przenosi pocisk w kluczowej chwili. Mowa o "mieście rakietowym"

      Patryk Idziak
      Patryk Idziak
      "Prezydenci i premierzy". Miller o ambasadorze USA: Nie mógł się inaczej zachowaćPolsat News

      Najnowsze