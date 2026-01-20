W skrócie Około 13,5 tys. norweskich gospodarstw domowych otrzymało listy z informacją o możliwości rekwizycji ich mienia przez wojsko w razie wojny.

Norweskie Siły Zbrojne wyjaśniły, że takie działania mają na celu zapewnienie dostępu do zasobów niezbędnych do obrony kraju.

Listy są częścią strategii Roku Obrony Totalnej, przygotowującej Norwegię do możliwych zagrożeń wojennych w 2026 roku.

Listy trafiły do około 13,5 tys. gospodarstw domowych. Władze informują w nich, że w 2026 r. wojsko będzie mogło zarekwirować nieruchomości, samochody czy łodzie będące prywatną własnością cywilów.

"Zapotrzebowanie ma na celu ułatwienie norweskim siłom zbrojnym dostępu do zasobów niezbędnych do obrony kraju w sytuacji wojennej" - przekazały w oświadczeniu Norweskie Siły Zbrojne.

Norweskie wojsko podkreśla, że może dokonać zajęć wtedy, gdy królestwo jest w stanie wojny lub jeśli tak zdecyduje król w porozumieniu z rządem. Listy, które trafiły do Norwegów, mają powiadomić ich, że ich majątek jest brany pod uwagę jako potencjalnie przydatny wojsku w razie wybuchu wojny.

Wojsko wysłało do Norwegów tysiące listów. "Społeczeństwo musi być przygotowane"

Dla ok. 2/3 odbiorców listy przedłużają już wcześniej nadane armii uprawnienia, jednak według gen. Andersa Jernberga, szefa logistyki w norweskim wojsku, ze względu na coraz bardziej napiętą sytuację międzynarodową, konieczne było zwiększenie liczby osób, których mienie będzie można zająć.

"Znaczenie przygotowania na kryzysy i wojny dramatycznie wzrosło w ostatnich latach. Norwegia znajduje się w najpoważniejszej sytuacji bezpieczeństwa od czasów II wojny światowej" - przekazał w komunikacie szef norweskich wojsk logistycznych gen. Anders Jernberg.

"Nasze społeczeństwo musi być przygotowane na kryzysy bezpieczeństwa, a w najgorszym przypadku na wojnę. Jesteśmy w trakcie znaczącego wzmacniania naszej gotowości wojskowej i cywilnej" - poinformował wojskowy.

Rok Obrony Totalnej w Norwegii. Skandynawowie przygotowują się na wojnę

Kolportaż jest elementem strategii Roku Obrony Totalnej, która będzie realizowana w Norwegii w 2026 r. Władze zamierzają zintensyfikować działania w zakresie obrony cywilnej i przygotować obywateli na wojnę.

"Celem Roku Obrony Totalnej jest wspólne planowanie, współpraca i wspólne ćwiczenia" - czytamy w komunikacie.

"Cieszę się, że siły zbrojne, wspólnie z podmiotami działającymi w obszarze obrony totalnej, poczyniły duże postępy w rozwoju systemu rekwizycji, ale wciąż jest wiele do zrobienia" - powiedział generał Jernberg.

