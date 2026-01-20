Wojsko wysłało listy do tysięcy Norwegów. Kraj przygotowuje się do wojny
Tysiące Norwegów otrzymało listy z informacją, że ich mienie może zostać zarekwirowane przez siły zbrojne - przekazały Norweskie Siły Zbrojne. Nota ma ważność jednego roku - w tym czasie żołnierze mają prawo do przejęcia nieruchomości i pojazdów na wypadek wybuchu wojny. "Zajęcia mają na celu zapewnienie, aby w sytuacji wojny siły zbrojne miały dostęp do niezbędnych zasobów" - poinformowało norweskie wojsko.
W skrócie
- Około 13,5 tys. norweskich gospodarstw domowych otrzymało listy z informacją o możliwości rekwizycji ich mienia przez wojsko w razie wojny.
- Norweskie Siły Zbrojne wyjaśniły, że takie działania mają na celu zapewnienie dostępu do zasobów niezbędnych do obrony kraju.
- Listy są częścią strategii Roku Obrony Totalnej, przygotowującej Norwegię do możliwych zagrożeń wojennych w 2026 roku.
Listy trafiły do około 13,5 tys. gospodarstw domowych. Władze informują w nich, że w 2026 r. wojsko będzie mogło zarekwirować nieruchomości, samochody czy łodzie będące prywatną własnością cywilów.
"Zapotrzebowanie ma na celu ułatwienie norweskim siłom zbrojnym dostępu do zasobów niezbędnych do obrony kraju w sytuacji wojennej" - przekazały w oświadczeniu Norweskie Siły Zbrojne.
Norweskie wojsko podkreśla, że może dokonać zajęć wtedy, gdy królestwo jest w stanie wojny lub jeśli tak zdecyduje król w porozumieniu z rządem. Listy, które trafiły do Norwegów, mają powiadomić ich, że ich majątek jest brany pod uwagę jako potencjalnie przydatny wojsku w razie wybuchu wojny.
Wojsko wysłało do Norwegów tysiące listów. "Społeczeństwo musi być przygotowane"
Dla ok. 2/3 odbiorców listy przedłużają już wcześniej nadane armii uprawnienia, jednak według gen. Andersa Jernberga, szefa logistyki w norweskim wojsku, ze względu na coraz bardziej napiętą sytuację międzynarodową, konieczne było zwiększenie liczby osób, których mienie będzie można zająć.
"Znaczenie przygotowania na kryzysy i wojny dramatycznie wzrosło w ostatnich latach. Norwegia znajduje się w najpoważniejszej sytuacji bezpieczeństwa od czasów II wojny światowej" - przekazał w komunikacie szef norweskich wojsk logistycznych gen. Anders Jernberg.
"Nasze społeczeństwo musi być przygotowane na kryzysy bezpieczeństwa, a w najgorszym przypadku na wojnę. Jesteśmy w trakcie znaczącego wzmacniania naszej gotowości wojskowej i cywilnej" - poinformował wojskowy.
Rok Obrony Totalnej w Norwegii. Skandynawowie przygotowują się na wojnę
Kolportaż jest elementem strategii Roku Obrony Totalnej, która będzie realizowana w Norwegii w 2026 r. Władze zamierzają zintensyfikować działania w zakresie obrony cywilnej i przygotować obywateli na wojnę.
"Celem Roku Obrony Totalnej jest wspólne planowanie, współpraca i wspólne ćwiczenia" - czytamy w komunikacie.
"Cieszę się, że siły zbrojne, wspólnie z podmiotami działającymi w obszarze obrony totalnej, poczyniły duże postępy w rozwoju systemu rekwizycji, ale wciąż jest wiele do zrobienia" - powiedział generał Jernberg.