Wojsko idzie na zakupy. 6 miliardów dolarów za setki pocisków do Patriotów

Łącznie z pierwotnym kupnem czterech baterii Patriot z 2017 r., ma to podnieść maksymalną cenę całego zamówienia do 16,3 mld dolarów . Jako pierwszy o sprawie doniósł portal Defence24.pl

Polska zamawia pociski do Patriotów

Polska wcześniej zamówiła inny typ pocisków do systemu Patriot, PAC-3 w liczbie 208. PAC-3 mają zasięg ok. 35 km i służą przede wszystkim strącaniu pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu, podczas gdy PAC-2 GEM-T służą w większym stopniu do przechwytywania taktycznych pocisków balistycznych krótkiego zasięgu, a także rakiet manewrujących i samolotów.