Wojna z Iranem uderza w Europę. USA ostrzegają sojuszników

Maria Literacka

Oprac.: Maria Literacka

Amerykańskie dostawy kluczowej broni oraz systemów obrony powietrznej do państw sojuszniczych mogą się znacznie opóźnić, nawet do pięciu lat. Takie ostrzeżenie zostało przekazane sojusznikom przez Stany Zjednoczone - donosi agencja Bloomberga. Intensywne zużycie uzbrojenia przez USA w wojnie z Iranem nadszarpnęło zapasy amunicji Pentagonu.

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System rakietowy Patriot w barwach maskujących z uniesioną wyrzutnią rakiet.
Bloomberg: Amerykańskie dostawy broni dla sojuszników mogą się opóźnić (zdj. ilustracyjne)INA FASSBENDER/AFP/East News East News

W skrócie

  • Stany Zjednoczone poinformowały sojuszników, że dostawy broni i systemów obrony powietrznej mogą zostać opóźnione nawet do pięciu lat z powodu uszczuplenia zapasów amunicji podczas wojny z Iranem.
  • Opóźnienia w dostawach dotykają kraje europejskie, w tym Niemcy starające się o przyspieszenie przekazania pocisków Tomahawk i wyrzutni Typhoon, a także państwa Europy Wschodniej zależne od amerykańskiego uzbrojenia.
  • Raport Pentagonu wskazuje, że masowe zużycie broni ujawniło ograniczenia amerykańskich mocy produkcyjnych, co wpływa na tempo odtwarzania rezerw mimo wysiłków przemysłu zbrojeniowego.
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Zwłoka w dostawach wynika z konieczności uzupełnienia własnych zapasów Pentagonu, uszczuplonych w wyniku wojny z Iranem.

Zapasy Pentagonu boleśnie nadszarpnięte. Dostawy broni do Europy mogą się opóźnić

Przesunięcia harmonogramów dostaw dotykają państwa europejskie, w tym Niemcy, które ubiegają się o przyspieszenie przekazania pocisków manewrujących Tomahawk oraz wyrzutni Typhoon.

Firma Raytheon (producent Tomahawk), raczej nie będzie w stanie zrealizować tego zamówienia w ciągu najbliższych pięciu lat - zaznacza Bloomberg. Według źródeł agencji na opóźnienia skarżą się również kraje Europy Wschodniej zależne od amerykańskich systemów uzbrojenia.

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Z szacunków Biura Budżetowego Kongresu USA (CBO) oraz danych Pentagonu wynika, że w konflikcie z Iranem Stany Zjednoczone zużyły ponad połowę swoich najnowocześniejszych rakiet Patriot, jedną trzecią pocisków Tomahawk oraz blisko połowę przechwytujących rakiet THAAD.

Nie tylko zużycie amunicji. Raport ujawnia ograniczenia mocy produkcyjnych

Z kolei w raporcie Inspektora Generalnego Pentagonu przyznano, że masowe zużycie uzbrojenia ujawniło ograniczenia mocy produkcyjnych amerykańskiego przemysłu, co utrudnia szybkie odtwarzanie rezerw mimo zwiększania tempa produkcji przez koncerny zbrojeniowe.

Kwestia obrony powietrznej dla Ukrainy oraz ewentualnego licencjonowania produkcji Patriotów w Europie ma być jednym z głównych tematów rozmów europejskich liderów z prezydentem Trumpem podczas przyszłotygodniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

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