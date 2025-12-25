Wojna wisi na włosku. Rosja krytykuje USA. "Całkowite bezprawie"
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji przekazało, że Stany Zjednoczone wznawiają politykę piractwa i bandytyzmu na Morzu Karaibskim poprzez blokadę Wenezueli. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa określiła działania USA, które przechwytują wenezuelskie statki na wodach międzynarodowych, jako "całkowite bezprawie".
Marija Zacharowa wyraziła wsparcie dla reżimu Nicholasa Maduro, oskarżając Stany Zjednoczone o łamanie praw w związku z blokadą wenezuelskich tankowców.
Rosyjskie MSZ o atakach USA na Wenezuelę. "Piractwo"
- Dziś jesteśmy świadkami całkowitego bezprawia na Morzu Karaibskim, gdzie odżywają dawno zapomniane kradzieże cudzego mienia, czyli piractwo i bandytyzm - mówiła w czwartek rzeczniczka MSZ.
Przedstawicielka rosyjskiej dyplomacji wyraziła ponadto nadzieję, że Donald Trump podejdzie do konfliktu pragmatycznie, a napięcie na linii USA-Wenezuela nie będzie dalej eskalować.
- Mamy nadzieję, że pragmatyzm i racjonalność prezydenta USA Trumpa pozwolą na znalezienie rozwiązań akceptowalnych dla obu stron w ramach międzynarodowych norm prawnych - dodała Zacharowa. Potwierdziła też, że Rosja dołoży wszelkich starań, by bronić suwerenności Wenezueli.
Trump uderza w Wenezuelę. Konflikt na morzu trwa
Amerykańskie władze od kilku tygodni zlecają masowe uderzenia w wenezuelskie łodzie, które, według służb USA, transportują narkotyki do Stanów Zjednoczonych.
Prezydent USA w poniedziałek ogłosił blokadę objętych sankcjami tankowców, które wpływają do portów Wenezueli i wypływają z nich. Oświadczył ponadto, że reżim Nicholasa Maduro to "zagraniczna organizacja terrorystyczna". Trump nie uznaje go za prawowitego przywódcę Wenezueli i oskarża o kierowanie kartelem narkotykowym.
- Może robić, co chce. Mamy sformowaną ogromną armadę, największą w historii, na pewno największą w Ameryce Południowej - mówił dziennikarzom prezydent USA. - Jeśli będzie chciał coś zrobić, jeśli będzie zgrywać twardziela, zrobi to po raz ostatni - zapowiedział Trump.
Źródło: Reuters, PAP