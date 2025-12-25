Marija Zacharowa wyraziła wsparcie dla reżimu Nicholasa Maduro, oskarżając Stany Zjednoczone o łamanie praw w związku z blokadą wenezuelskich tankowców.

Rosyjskie MSZ o atakach USA na Wenezuelę. "Piractwo"

- Dziś jesteśmy świadkami całkowitego bezprawia na Morzu Karaibskim, gdzie odżywają dawno zapomniane kradzieże cudzego mienia, czyli piractwo i bandytyzm - mówiła w czwartek rzeczniczka MSZ.

Przedstawicielka rosyjskiej dyplomacji wyraziła ponadto nadzieję, że Donald Trump podejdzie do konfliktu pragmatycznie, a napięcie na linii USA-Wenezuela nie będzie dalej eskalować.

- Mamy nadzieję, że pragmatyzm i racjonalność prezydenta USA Trumpa pozwolą na znalezienie rozwiązań akceptowalnych dla obu stron w ramach międzynarodowych norm prawnych - dodała Zacharowa. Potwierdziła też, że Rosja dołoży wszelkich starań, by bronić suwerenności Wenezueli.

Trump uderza w Wenezuelę. Konflikt na morzu trwa

Amerykańskie władze od kilku tygodni zlecają masowe uderzenia w wenezuelskie łodzie, które, według służb USA, transportują narkotyki do Stanów Zjednoczonych.

Prezydent USA w poniedziałek ogłosił blokadę objętych sankcjami tankowców, które wpływają do portów Wenezueli i wypływają z nich. Oświadczył ponadto, że reżim Nicholasa Maduro to "zagraniczna organizacja terrorystyczna". Trump nie uznaje go za prawowitego przywódcę Wenezueli i oskarża o kierowanie kartelem narkotykowym.

- Może robić, co chce. Mamy sformowaną ogromną armadę, największą w historii, na pewno największą w Ameryce Południowej - mówił dziennikarzom prezydent USA. - Jeśli będzie chciał coś zrobić, jeśli będzie zgrywać twardziela, zrobi to po raz ostatni - zapowiedział Trump.

Źródło: Reuters, PAP

