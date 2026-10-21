"Wojna światowa jest nieunikniona". Przywódca ostrzega, ponura prognoza

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Trzecia wojna światowa jest nieunikniona - ocenił były prezydent Serbii Aleksandar Vuczić, wskazując na rosnące wydatki na zbrojenia w Europie. W rozmowie opublikowanej na kanale rosyjskiej dziennikarki Kseni Sobczak w serwisie YouTube ostrzegł przed konsekwencjami wyścigu zbrojeń i przyznał, że obawia się o przyszłość świata. - Gdybym się mylił, byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na świecie - stwierdził.

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Aleksandar Vuczić w okularach, granatowej marynarce i krawacie, siedzi na tle fragmentu flagi narodowej.
Aleksandar Vuczić ostrzega przed III wojną światowąBloombergGetty Images

W skrócie

  • Aleksandar Vuczić stwierdził, że trzecia wojna światowa jest nieunikniona, podkreślając rosnące europejskie wydatki na zbrojenia i związane z tym obawy o przyszłość świata.
  • Vuczić odniósł się do zasady Czechowa, twierdząc, że gromadzenie uzbrojenia w Europie może skutkować szeroko zakrojonym konfliktem zbrojnym.
  • Podkreślił, że mimo pesymistycznej oceny chciałby się mylić i zaznaczył wagę dyplomacji oraz negocjacji dla ograniczenia napięć.
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Aleksandar Vuczić w wywiadzie udzielonym rosyjskiej dziennikarce Kseni Sobczak zwrócił uwagę na przyspieszenie inwestycji wojskowych w państwach europejskich. Jego zdaniem skala obecnych przygotowań militarnych budzi poważne obawy o przyszłość kontynentu. Podkreślił, że wiele rządów zwiększa wydatki na obronność, uzasadniając te działania potencjalnym zagrożeniem ze strony Rosji.

Były serbski przywódca, który zrezygnował z urzędu prezydenta, by ubiegać się o fotel premiera, zakwestionował jednak, czy rosnące nakłady na wojsko mogą być traktowane wyłącznie jako odpowiedź na zagrożenia. Zwrócił uwagę, że zbrojenia przybierają na sile w różnych częściach Europy, w tym w krajach nordyckich.

- Nie jestem ani głupi, ani ślepy. Jeśli nie widzicie, jak Europa się zbroi, to znaczy, że postanawiacie to ignorować. Ale dlaczego oni się zbroją? W jakim celu? - pytał Vuczić.

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Były prezydent Serbii wskazał również na sytuację niemieckiego koncernu zbrojeniowego Rheinmetall. Jak stwierdził, zyski firmy wzrosły 17-krotnie, a zapotrzebowanie na sprzęt wojskowy zwiększyło się.

- Ludzie pracują, budują fabrykę po fabryce. To pozytywne dla gospodarki, zwłaszcza gdy ma się problemy w przemyśle motoryzacyjnym. Ale to nie są główne powody - tłumaczył były serbski przywódca.

Aleksandar Vuczić przywołał słowa Czechowa. "Broń w końcu wystrzeli"

W swojej wypowiedzi Vuczić nawiązał do znanej zasady dramaturgicznej przypisywanej rosyjskiemu pisarzowi Antoniemu Czechowowi. Zgodnie z nią broń pokazana na scenie powinna w pewnym momencie opowieści wystrzelić.

Vuczić wykorzystał tę analogię do opisania sytuacji w Europie. W jego ocenie gromadzenie uzbrojenia i wzmacnianie potencjału militarnego nie mogą być postrzegane wyłącznie jako działania obronne. Obawia się, że rosnąca siła wojskowa państw europejskich może ostatecznie doprowadzić do konfliktu zbrojnego na szeroką skalę.

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Na tej podstawie Vuczić przedstawił wyjątkowo pesymistyczną prognozę dotyczącą przyszłości. - Trzecia wojna światowa jest nieunikniona - stwierdził, wiążąc swoje obawy z tempem zbrojeń i narastającym napięciem międzynarodowym.

"Byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na świecie". Vuczić o przyszłości

Były prezydent Serbii przyznał, że nie patrzy optymistycznie na rozwój sytuacji na świecie. Podkreślił przy tym, że chciałby, aby jego przewidywania się nie sprawdziły.

- Gdybym się mylił, byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, ale obawiam się, że tak nie jest - powiedział.

W rozmowie poruszono także kwestię relacji Serbii z Rosją i państwami zachodnimi oraz trwającej wojny w Ukrainie. Vuczić zwrócił uwagę na znaczenie dyplomacji i negocjacji jako sposobów na powstrzymanie dalszej eskalacji napięć.

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