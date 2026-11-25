Scena z prezydentem Donaldem Trumpem, mówiącym przed kamerami o Władimirze Putinie "przyjaciel", budziła niesmak. Jedna sprawa to realizm polityczny i rozmawianie z dyktatorami. Inna - publiczne łaszenie się do nich. Szczególnie gdy kilka dni później dociera do nas wiadomość, że Kreml planuje wystrzelić w kosmos satelitę wyposażonego w ładunek jądrowy.

W odpowiedzi NATO zmuszone jest przygotować się na nowe zagrożenia ze strony Rosji, chociaż każdy dron, który wpada na terytorium Polski czy Rumunii, dowodzi, że jeszcze nie uporano się z zagrożeniami starymi. Mark Rutte, sekretarz generalny Sojuszu, zapewnia, że NATO będzie bronić każdej piędzi polskiej ziemi. Biedaczysko nawet nie wie, że brzmi jak karykaturalna wersja zapewnień z 1939 roku: "Nie oddamy ani guzika". Czasem lepiej, żeby ten teflonowy polityk zachował prawo do milczenia. Zresztą i tak od niego niewiele zależy.

Wnioski z tego wyciągnęli Estończycy, którzy, poirytowani rosyjskimi prowokacjami, w końcu zamknęli przejścia graniczne. Chociaż mieszkańcy okolic Narwy rozdzierają szaty, przynajmniej to jest jakiś konkret. Ile razy można mówić, że rosyjskie działania są karygodne czy skandaliczne?

Afrykański front wojny

Podobnie każdego dnia wnioski wyciągają Ukraińcy. W ciągu niemal dwóch lat drugiej prezydentury Trumpa nieraz umieszczano ich na talerzu negocjacyjnym. Warto się od nich uczyć zręczności w uciekaniu spod noża i widelca wielkich mocarstw atomowych. Póki co im się to udaje.

Oczywiście nie mogą, jak Rosjanie, wystrzelić na orbitę ziemską satelity do przenoszenia broni jądrowej. Niemniej mogą sprzątnąć z powierzchni wody rosyjskie jednostki pływające. Właśnie w ten sposób na Bałtyku Kijów usiłuje zakłócić dobre samopoczucie marynarzy transportujących - wbrew sankcjom - surowce.

Teraz zaś prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pochwalił się skutecznym atakiem na rosyjskie okręty w Bengazi w Libii. Operacja w stylu izraelskiego Mossadu została sfilmowana i robi wrażenie na wojskowych. W sytuacji, gdy Donald Trump znów prze do porozumienia Ukrainy z Rosją (oczywiście za cenę ustępstw Kijowa), nasz sąsiad podważa podstawy kordialnych rozmów ponad jego głową. Ponadto kupuje czas. Słusznie czy nie, niecierpliwie oczekuje się momentu, gdy w USA Kongres zostanie przejęty przez demokratów, i choćby częściowego powrotu do polityki zagranicznej wobec Ukrainy z czasów Joe Bidena.

Niemniej to, co imponuje i co powinno zwracać uwagę polskich polityków, to globalny rozmach obrony Ukrainy. Obawiam się jednak, że horyzonty większości z nich nie sięgają wybrzeży libijskich. A tam kraj od czasów Muammara Kaddafiego rozpadł się na dwie części. W Kijowie najwyraźniej uznano, że skoro Moskwa wspiera wschodnią część Libii z dyktatorem, marszałkiem Chalifą Haftarem, to Ukraina nawiąże kontakty z zachodnią częścią Libii, uznawaną przez wspólnotę międzynarodową. Sprawa owiana jest mgłą dezinformacji i tajemnicy, niemniej Ukraina postanowiła zakłócić linie komunikacyjne Rosji w Afryce Północnej, gdzie Kreml od czasów Grupy Wagnera usiłuje dbać o swoje mocarstwowe interesy i pokazywać globalny zasięg swojej polityki.

Polskie ambicje?

W czasie, gdy Kijów prowadzi z rozmachem akcje wojskowe, nasi politycy spierają się o stołki, koalicje wyborcze, spółki Skarbu Państwa i inne egzystencjalnie "ważne" dla Polaków sprawy. Ostatnie dni pokazały, że wiele można się nauczyć od Ukrainy pod względem militarnym i geopolitycznym. Obecna wojna z każdym dniem rozszerza swój zasięg, czemu sprzyja posługiwanie się tym koszmarnym określeniem "wojna hybrydowa".

Można wręcz odnieść wrażenie, że wymyślono je na Kremlu lub w siedzibie FSB. Początkowo mieściły się w nim nieśmiałe cyberataki. Obecnie określenie "wojna hybrydowa" pozwala na niemal bezkarne tolerowanie rosyjskich obiektów, które wybuchają na terytorium krajów NATO. Czasem wręcz przychodzi do głowy, że "wojna hybrydowa" to sformułowanie, które kryje w sobie całe pokłady cichego appeasementu, obecnie zresztą z naszym udziałem.

Nasze położenie na mapie sprawia jednak, że zamiast podążać za jakimś kolejnym "duchem Monachium 1938", powinniśmy raczej zastanawiać się nad rozmachem obrony Polski - razem z sojusznikami, ale także w pojedynkę, jak obecnie Ukraina przed kolejną zimą. Albowiem wojna rosyjsko-ukraińska przekracza kolejne granice. Obejmuje kolejne miejsca na świecie, od Morza Bałtyckiego po Morze Śródziemne. Być może, jeśli potwierdzą się wspomniane doniesienia medialne, obejmie także orbitę okołoziemską.

Wojna zatem nabiera globalnego, cyfrowego i kosmicznego rozmachu. My zaś, zamiast się porozumieć w imię obrony kraju w XXI wieku, budować masowo schrony, infrastrukturę podziemną oraz odporne na ataki dronów szpitale, biadamy nad… polaryzacją oraz ewidentną głupotą niektórych polityków. Zamiast współpracy, wolimy biadać. I ewentualnie wściekać się, ale na drugiego rodaka. Na sąsiada czy znajomego. A na końcu, dalej tylko uprawiamy łopatkami politykę na miarę piaskownicy. A tam - dołki, zamki i fortyfikacje zawsze są tylko z piasku.

Jarosław Kuisz



