W skrócie Największe kraje UE nie zgadzają się co do sposobu wdrożenia regulacji mających wzmocnić unijny przemysł, jednocześnie walcząc ze zmianami klimatycznymi.

Nowe unijne przepisy mają promować technologie niskoemisyjne, zmniejszyć bariery biurokratyczne dla firm i zwiększyć udział sektora wytwórczego w gospodarce UE.

Spór francusko-niemiecki dotyczy m.in. ochrony europejskiego przemysłu i reakcji zagranicznych partnerów handlowych na ustawę 'Made in Europe', zwłaszcza potencjalnych działań odwetowych Chin.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Jak twierdzą źródła, na które powołuje się portal Politico, kość niezgody między Francją a Niemcami to unijny projekt nazywany "Made in Europe". Jest to ustawa o akceleratorze przemysłowym, której deklarowanym celem ma być odzyskanie przez UE przewagi konkurencyjnej, niwelowanej z powodu presji tańszej konkurencji zagranicznej - głównie Chin.

Nowa polityka gospodarcza UE. Celem zwiększenie konkurencyjności

Zaprezentowana w marcu nowa strategia unijna dotycząca gospodarki (kluczowy element Europejskiego Zielonego Ładu) ma na celu promowanie niskoemisyjnych procesów, co zwiększy popyt na technologie mniej zależne od paliw kopalnych. Przepisy mają doprowadzić do wdrażania nowych projektów przemysłowych między innymi dzięki zmniejszaniu obciążeń administracyjnych, które przedsiębiorstwa często uznawały za bariery hamujące wzrost.

Istotna jest w nich również zachęta do wprowadzania technologii i produktów, które spełniają kryteria pochodzenia unijnego. Nowe unijne zasady mają spowodować wzrost udziału sektora wytwórczego w unijnej gospodarce do 20 proc. w 2035 roku (obecnie jest to ok. 14 proc.), wzmacniając europejskie firmy i zmniejszając ich uzależnienie od dostaw spoza UE.

Sednem sporu jest kierunek, w którym ma zmierzać unijna gospodarka, zachowując swoje cele związane z walką ze zmianami klimatu, przy jednoczesnym zwiększeniu jej rentowności. Na ryzyko z tym związane zwraca uwagę unijna frakcja Zielonych, według której ustawa jest kierunkiem w stronę przeniesienia punktu ciężkości celów klimatycznych z dekarbonizacji na rzecz konkurencyjności.

Narasta spór między liderami UE. W tle reakcja Chin

Według informacji przekazanych przez anonimowych dyplomatów unijnych, Francja i Niemcy inaczej wyobrażają sobie ostateczną treść ustawy, która ma być negocjowana jesienią.

Strona francuska ma domagać się silniejszych zabezpieczeń na rzecz europejskiego przemysłu, ale Niemcy, będące krajem w większym stopniu uzależnionym od eksportu, obawiają się odwetowych działań głównie ze strony Chin.

Pekin już w poprzednich miesiącach ostrzegał o gotowości do odpowiedzi na działania UE, propozycje nazywając "systemową dyskryminacją", która wywołuje "poważne zaniepokojenie".

Najnowsze doniesienia wskazują, że narastający spór dotyczy tego, jak dalece Europa powinna interweniować, aby chronić swój sektor przemysłowy.

Jednym z punktów spornych ma być rozwiązanie dotyczące stali. Według nowych dyrektyw wymogiem ma być, by 25 proc. stali wykorzystywanej w niektórych projektach publicznych było "niskoemisyjne", nie wskazano jednak, że musi być ona produkowana w UE. Według ustaleń ma to doprowadzić do uniknięcia reakcji ze strony Stanów Zjednoczonych i Indii.

"Myślałem, że chcecie być przyjaciółmi". Walka o kształt ustawy "Made in Europe"

Politico wskazuje, że nawet jeśli ostatecznie zostanie osiągnięte porozumienie co do stali, wciąż nie ma zgody co do całościowej oceny projektu "Made in Europe". Francja popiera wprowadzenie przepisów, których współtwórcą jest wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Francuz Stephane Sejourne, nawet mimo obaw o reakcję USA. Kluczowym aspektem ma tu być ochrona unijnych przedsiębiorstw przed konkurencją z Chin i innych krajów.

Obawy Niemiec związane są z możliwymi skutkami odwetowych działań, głównie Państwa Środka, co osłabi ich silnie uzależnioną od eksportu gospodarkę. Jak stwierdził jeden z cytowanych polityków unijnych, zagraniczni partnerzy handlowi są zaniepokojeni niektórymi zapisami propozycji.

- Premierzy z całego świata dzwonią i mówią: "Hej, myślałem, że chcecie być przyjaciółmi" lub "Myślałem, że macie problemy z USA i Chinami" - powiedział informator z parlamentu.

"Jeśli UE będzie kontynuować wprowadzanie ustawodawstwa, szkodząc tym samym interesom chińskich firm, Chiny nie będą miały innego wyjścia, jak podjąć środki zaradcze w celu zdecydowanej ochrony uzasadnionych praw i interesów swoich przedsiębiorstw" - deklarowały chińskie władze.

Źródło: Politico



