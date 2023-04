Nie wiadomo, dlaczego Kreml zdecydował się zmienić swojego przedstawiciela w Górskim Karabachu. Dziennikarze Reutera przypomnieli, że rosyjskie "siły pokojowe" przebywają w regionie Kaukazu Południowego od 2020 roku. W imieniu Moskwy będzie nimi kierował gen. Aleksander Lencow, który zastąpi gen. Andrieja Wołkowa - poinformowała prokremlowska agencja RIA Nowosti.

Górski Karabach jest w większości zamieszkany przez Ormian, ale terytorium to formalnie należy do Azerbejdżanu. W praktyce jednak funkcjonuje jak niepodległe państwo, które deklarację niepodległości uchwaliło we wrześniu 1991 roku. Żaden kraj na świecie go nie uznaje.

Wojna azersko-ormiańska o Górski Karabach. Jaka jest rola Rosji?

Konflikt o Górski Karabach toczy się od początku XX wieku. Największe walki trwały w latach 1988-1994, konflikt nasilił się też jesienią 2020 roku podczas tzw. wojny 44-dniowej. Od tego czasu stosunki między Azerami a Ormianami nadal pozostają napięte.

W walki angażuje się Rosja. To w jej stolicy - Moskwie - w 2020 roku podpisano zawieszenie broni, które jednak po złożeniu podpisów było łamane przez obie zwaśnione strony. Nie do końca wiadomo też, jak dokładnie przebiega granica między Azerbejdżanem a Górskim Karabachem, ponieważ wrogowie wysyłają sprzeczne komunikaty.

W lutym informowaliśmy, że Władimir Putin, chociaż skupia się na toczeniu wojny w Ukrainie, znalazł czas na mediacje ws. kryzysu w Górskim Karabachu. Rozmawiał wtedy z premierem Armenii Nikolą Paszynianem, wcześniej kontaktował się w tej samej sprawie z władzami Azerbejdżanu.

Z kolei w grudniu zablokowano korytarz łączący nieuznawane terytorium z Armenią. Trzy miesiące później w strzelaninie na terenie Górskiego Karabachu zginęło pięć osób - dwóch azerskich żołnierzy i trzech policjantów. Wtedy również strony konfliktu podały różne wersje wydarzeń.