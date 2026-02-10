W skrócie Donald Trump oświadczył, że albo zostanie zawarta umowa z Iranem, albo trzeba będzie podjąć poważne działania.

Trump poinformował, że rozważa wysłanie dodatkowych sił wojskowych w okolice Iranu.

Druga seria rozmów między USA a Iranem zaplanowana jest na przyszły tydzień, a Trump spotka się z Binjaminem Netanjahu.

- Irańczycy naprawdę chcą zawrzeć umowę. Albo zawrzemy umowę, albo będziemy musieli zrobić coś bardzo poważnego - jak ostatnio - stwierdził amerykański prezydent w rozmowie z portalem Axios. Według niego również premier Izraela Binjamin Netanjahu "chce zawrzeć dobre porozumienie".

Donald Trump stwierdził, że władze w Teheranie bardziej poważnie podchodzą do negocjacji, po tym jak w ubiegłym roku USA zbombardowały cele związane z irańskim programem nuklearnym. - Poprzednio nie uwierzyli, że to zrobię. Przeszacowali. Tym razem rozmowy wyglądają zupełnie inaczej - stwierdził.

Amerykański prezydent przyznał, że potencjalne porozumienie z Teheranem musi dotyczyć programu nuklearnego, ale może również objąć irańskie zdolności balistyczne. - Możemy zawrzeć z Iranem świetną umowę - powiedział.

Donald Trump grozi Iranowi. USA wysłały siły na Bliski Wschód

Donald Trump poinformował również, że rozważa wysłanie dodatkowych sił na Bliski Wschód. - Mamy flotę, która już zmierza w tamtą stronę, a kolejna może wyruszyć w drogę - przekazał. Jak dodał, rozważane jest wysłanie w okolice Iranu kolejnego lotniskowca wraz z grupą uderzeniową.

Na Bliskim Wschodzie stacjonuje już lotniskowiec USS Abraham Lincoln, na pokładzie którego znajdują się m.in. myśliwce i pociski Tomahawk. Towarzyszy mu również kilka innych okrętów wojennych.

Druga seria rozmów między USA a Iranem ma się odbyć w przyszłym tygodniu. W środę natomiast Donald Trump spotka się w Waszyngtonie z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu, by rozmawiać na temat negocjacji z Teheranem.

Źródło: Axios

