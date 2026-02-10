Bliski Wschód
Wojna na horyzoncie. Nowa groźba z ust Trumpa, "albo zawrzemy umowę"

Krzysztof Ryncarz

Albo zawrzemy umowę z Iranem, albo będziemy musieli zrobić coś bardzo poważnego - stwierdził we wtorek prezydent USA Donald Trump w rozmowie z portalem Axios. Prezydent USA poinformował również, że rozważa wysłanie w okolice Iranu kolejnych sił wojskowych.

Mężczyzna w garniturze przemawia na tle flag Stanów Zjednoczonych stojąc za mównicą z emblematem Prezydenta USA.
Donald Trump grozi użyciem siły przeciwko Iranowi Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg Getty Images

- Irańczycy naprawdę chcą zawrzeć umowę. Albo zawrzemy umowę, albo będziemy musieli zrobić coś bardzo poważnego - jak ostatnio - stwierdził amerykański prezydent w rozmowie z portalem Axios. Według niego również premier Izraela Binjamin Netanjahu "chce zawrzeć dobre porozumienie".

Donald Trump stwierdził, że władze w Teheranie bardziej poważnie podchodzą do negocjacji, po tym jak w ubiegłym roku USA zbombardowały cele związane z irańskim programem nuklearnym. - Poprzednio nie uwierzyli, że to zrobię. Przeszacowali. Tym razem rozmowy wyglądają zupełnie inaczej - stwierdził.

    Amerykański prezydent przyznał, że potencjalne porozumienie z Teheranem musi dotyczyć programu nuklearnego, ale może również objąć irańskie zdolności balistyczne. - Możemy zawrzeć z Iranem świetną umowę - powiedział.

    Donald Trump grozi Iranowi. USA wysłały siły na Bliski Wschód

    Donald Trump poinformował również, że rozważa wysłanie dodatkowych sił na Bliski Wschód. - Mamy flotę, która już zmierza w tamtą stronę, a kolejna może wyruszyć w drogę - przekazał. Jak dodał, rozważane jest wysłanie w okolice Iranu kolejnego lotniskowca wraz z grupą uderzeniową.

    Na Bliskim Wschodzie stacjonuje już lotniskowiec USS Abraham Lincoln, na pokładzie którego znajdują się m.in. myśliwce i pociski Tomahawk. Towarzyszy mu również kilka innych okrętów wojennych.

    Druga seria rozmów między USA a Iranem ma się odbyć w przyszłym tygodniu. W środę natomiast Donald Trump spotka się w Waszyngtonie z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu, by rozmawiać na temat negocjacji z Teheranem.

