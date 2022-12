Arturo Nahle Garcia zmarł w stanie Zacatecas, gdzie dziesięć dni temu gang narkotykowy zastrzelił lokalnego dowódcę żandarmerii.

Przez Zacatecas, uważnym za jeden z najniebezpieczniejszych wśród 31 stanów Meksyku, przebiega główna trasa przemytu narkotyków do Stanów Zjednoczonych oraz do portów na wybrzeżu Oceanu Spokojnego i Zatoki Meksykańskiej. Działają tu m.in. najgroźniejsze spośród karteli narkotykowych - Sinaloa, Durango, Jalisco i Sonora.

W tym roku zginęło co najmniej 50 żandarmów

Miejscowe władze pocieszają się, że większość śmiertelnych ofiar to członkowie walczących ze sobą gangów. Jednak w bieżącym roku co najmniej pięćdziesięciu z nich, to członkowie meksykańskiej żandarmerii - Gwardii Narodowej.

W mieście Guadalupe, gdzie został śmiertelnie ranny sędzia Arturo Nahle Garcia, o obecności karteli narkotykowych przypominają liczne napisy na murach: "Pamiętajcie: tu rządzi CJNG!". To skrót od nazwy jednego z największych karteli narkotykowych: "Cartel Jalisco Nueva Generacion".

Za ujęcie jego bossa, Nemesio Oseguery, rząd Stanów Zjednoczonych oferuje 10 milionów dolarów.

Meksykański rząd federalny zapewnia, że "mimo iż liczba umyślnych zabójstw, w tym zabójstw kobiet, nadal pozostaje w kraju wysoka, to w obu przypadkach występuje tendencja spadkowa".

Meksykański Sekretariat Ochrony Obywateli poinformował w listopadzie, że od 1 grudnia 2018 roku do 30 października 2022 odnotowano 135 464 umyślnych zabójstw, w listopadzie było ich ponad dwa tysiące.