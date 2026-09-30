W skrócie Silne ulewy paraliżują transport i powodują zagrożenie powodziami błyskawicznymi na południu Francji.

Miejscami w ciągu kilkunastu godzin spadło tyle deszczu, ile zwykle przez kilka miesięcy.

W niektórych miejscowościach ewakuowano mieszkańców, zamknięto szkoły oraz drogi.

Odnotowano dwa tornada, jedna osoba została ranna w uderzeniu pioruna. Intensywne burze mają potrwać do końca dnia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Sparaliżowany transport, masa ostrzeżeń pogodowych i apele o unikanie podróży. Od środy rano południowe departamenty stawiają czoła falom intensywnych ulew. Zagrożenie powodziami błyskawicznymi jest poważne.

Setki litrów deszczu w kilkanaście godzin. "Wylało kilka rzek"

W środę rano w niektórych rejonach południowej Francji zanotowano już sumę opadów przekraczającą 200, a nawet 300 litrów wody na metr kwadratowy. Niektóre modele pogodowe prognozują, że do czwartku rano w departamencie Gard może spaść nawet ponad 500 litrów wody.

"Jak sięgam pamięcią, nigdy nie widziałem takiego modelowania w rejonie Nimes" - napisał na jednym z forów pogodowych synoptyk cytowany przez "Le Parisien".

Epizod śródziemnomorski na południu Francji miejscami w krótkim czasie przyniósł równowartość kilku miesięcy deszczu WXCharts materiał zewnętrzny

Szczególnie silne nawałnice nawiedziły rejon Cevennes w Oksytanii. Tam zanotowano już sumę opadów przekraczającą 300 litrów wody na metr kwadratowy i wciąż tam pada.

W departamentach Gard i Herault na południu Francji od godz. 8:00 obowiązuje czerwone ostrzeżenie przed ulewami mogącymi powodować powodzie.

W Gard, w miejscowości Saint-Hippolyte-du-Fort, z zagrożonych terenów ewakuowano osiem osób. Znalazły one schronienie w miejskiej świetlicy. W ciągu 12 godzin w tej miejscowości spadło 289,7 litra wody - tyle, ile zwykle przez dwa miesiące.

W departamencie "wylało kilka rzek", a "kilka dróg zostało już odciętych i zamkniętych dla ruchu" - poinformowała prefekt Gard Fabienne Decottignies. Dodała, że strażacy uratowali jedną osobę uwięzioną w zalanym samochodzie.

Rozwiń

W mieście Palavas-les-Flots w departamencie Herault zamknięto szkoły, a władze miejscowości wezwały mieszkańców do pozostania w domach. Od godz. 11:00 nie kursują też miejskie autobusy.

Szkoły zamykane są w wielu miejscach, także w departamencie Gard. Według synoptyków ulewy potrwają do wieczora, więc sytuacja może jeszcze się pogorszyć. Dotyczy to również większych miast - niektóre już od rana zmagały się z poważnymi problemami.

Tramwaje i auta brodzą w strumieniach. Zanotowano dwa tornada

Gwałtowne ulewy mocno skomplikowały sytuację w Montpellier. Szczególnie silnych ulew należy się tam spodziewać od południa do godz. 15:00, a także wieczorem, między 18:00 a 23:00 - poinformował mer miasta Michael Delafosse.

Jeden z miejskich tramwajów został całkowicie unieruchomiony przez wodę. We wcześniejszym wpisie w serwisie X mer dołączył nagranie, na którym widać zalane ulice metropolii:

Rozwiń

"Dzisiaj trzeba KONIECZNIE odwołać zaplanowane podróże" - podkreślił mer Montpellier.

Francuska agencja pogodowa Meteo France określa to zdarzenie mianem epizodu śródziemnomorskiego. Objawia się on gwałtownymi nawałnicami, zwykle trwającymi dość krótko - przeważnie nie więcej niż dobę. Dochodzi do nich średnio trzy do sześciu razy w roku, głównie jesienią.

Kiedy taki epizod śródziemnomorski występuje, może w krótkim okresie przynieść równowartość nawet kilkumiesięcznych opadów deszczu. Właśnie z taką sytuacją zmagają się obecnie mieszkańcy południowej Francji.

Meteo France ostrzega przed możliwymi powodziami błyskawicznymi w tym rejonie, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych.

Rozwiń

Ulewy nie są jednak jedynym zagrożeniem. Pojawiły się również doniesienia o dwóch tornadach, które pojawiły się równocześnie w rejonie Aigues Mortes w Gard. Nie ma jednak doniesień o rannych lub o jakichkolwiek zniszczeniach z tego powodu.

Z kolei w gminie Aunes 16-latka została lekko ranna po tym jak w jej dom uderzył piorun. Pomogli jej miejscowi strażacy.

Francuskie służby na południu pozostają w pogotowiu. Wieczorem może dochodzić do dalszych lokalnych podtopień.

Źródło: Ouest France, "Le Parisien", BFMTV

-----