W skrócie Od czwartku południowa Hiszpania doświadcza intensywnych burz i ulew, co doprowadziło wielu powodzi błyskawicznych.

Miejscami opady przekroczyły 200 litrów wody na metr kwadratowy, strażacy uratowali niemal 20 osób z zalanych aut.

W ciągu doby w południowo-wschodniej Hiszpanii odnotowano ponad 50 tysięcy uderzeń piorunów. Prognozy przewidują dalsze gwałtowne ulewy, przynajmniej do soboty.

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Mieszkańcy regionu Morza Śródziemnego od połowy tygodnia zmagają się z potężnymi nawałnicami. Wielogodzinne ulewy powodowały już błyskawiczne powodzie na południu Francji i Grecji, od czwartku załamania pogody doświadcza też południowa Hiszpania. Przez ulice wielu miast przetaczają się masy wody.

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Spadły setki litrów wody. W autach do wysokości lusterek wstecznych

W Castellón i Tarragonie w Katalonii na wschodzie kraju do południa obowiązywały czerwone ostrzeżenia przed intensywnymi ulewami i burzami.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w dwóch katalońskich regionach Baix Ebre i Montsia. Hiszpańscy synoptycy prognozowali wcześniej, że tam opady w ciągu doby mogą przekroczyć 200 litrów wody na metr kwadratowy, w rzeczywistości okazały się znacznie intensywniejsze.

W miejscowości L'Ametlla de Mar w Baix Ebre w ciągu 24 godzin spadło ponad 246 litrów wody, a na obszarach Les Cases d'Alcanar i Mas de Barberans odpowiednio: 231 i 226 litrów deszczu.

W serwisach społecznościowych pojawiło się wiele nagrań, na których widać zalane samochody oraz wezbrany nurt, spod którego nie widać ulic:

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Górskie wąwozy błyskawicznie wypełniły się wodą, a wezbrane rzeki rozlewały się na na ulice miast. Do wielu podtopień doszło między innymi we wspólnocie Walencja na południu kraju.

Jak powiedział serwisowi 3CatInfo Josep Lluis Gimeno, burmistrz miejscowości Santa Barbara, zwykle wąwóz tamtejszej rzeki potrzebuje około dwóch godzin nieprzerwanego deszczu, by wypełnić się wodą, w piątek woda zaczęła się przelewać w pół godziny.

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Doszło do wielu niebezpiecznych sytuacji. Strażacy uratowali 18 osób uwięzionych w samochodach. W niektórych woda osiągała "wysokość lusterka wstecznego" - powiedział w rozmowie z dziennikiem "El Pais" przedstawiciel mundurowych Oriol Cobella.

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Strażacy przez całą noc i poranek pomagali nie tylko kierowcom, ale też mieszkańcom zalanych domów, usuwali również połamane przez wichury drzewa.

Operator kolejowy Renfe zawiesił ruch pociągów między Walencją a Katalonią. Nie kursują też składy między Tarragoną a Tortosą.

Burze w południowej Hiszpanii były na tyle silne, że lokalne władze zdecydowały o tym, że w piątek setki tysięcy uczniów pozostaną w domach.

Dziesiątki tysięcy piorunów. Burze wciąż trwają

W ciągu doby w południowo-wschodniej Hiszpanii i przy jej brzegu odnotowano ponad 50 tys. uderzeń piorunów (dokładnie 50 040) - poinformowała agencja meteorologiczna AEMET.

Na szczęście większość z nich uderzyła w powierzchnię morza, ale dużo wyładowań miało miejsce na lądzie, podczas burz w rejonach Baix Maestrat, na północ od Plana Alta i Ribery.

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Burze z ulewami stanowiły na tyle duże zagrożenie, że we wspólnocie walenckiej zamknięto szkoły. W piątek ponad 411 tys. uczniów pozostało w domach. Najwięcej uczniów nie poszło do szkół w Walencji (ponad 307 tys.) oraz w Castellón (81 tys.) i w Alicante (22 tys.).

Ulewy i wichury doprowadziły do wielu awarii sieci energetycznej. W rejonie Katalonii w czwartek wieczorem prądu nie miało 4300 domów.

W piątek rano ulewy trwają w wielu miejscach. Obrona Cywilna wezwała mieszkańców Baix Ebre i Montsia w Tarragonie do pozostania w domach: "Nie wychodź na zewnątrz. [...] Postępuj zgodnie z instrukcjami władz" - napisano w komunikacie rozesłanym o godz. 8:30 rano.

Według prognoz AEMET ulewy na południu Hiszpanii potrwają "przynajmniej do soboty". Miejscami w ciągu godziny może spaść ponad 90 litrów wody na metr kwadratowy, a w ciągu 12 godzin nawet ponad 300 litrów.

Cały czas szczególnie zagrożone ulewami będą nadmorskie tereny Katalonii oraz Baleary.

Źródło: "El Pais", 3CatInfo, RTVE, ABC, AEMET

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