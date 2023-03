- Za każdym razem, gdy widzimy wieloryba lub rekina wyrzuconego na brzeg, to jest jak znalezienie rzymskiego skarbu lub sztyletów Wikingów - stwierdził dr Ben Garrod, profesor biologii ewolucyjnej na Uniwersytecie Anglii Wschodniej.

Zobacz również: Ludzkie szczątki w ciele rekina. To prawdopodobnie zaginiony 32-latek

Również podkreślił, że ten gatunek nie był zwykle widziany u wybrzeży Wielkiej Brytanii, a zbadanie go może "zaoferować wgląd we wzorce żywienia i temperatury wody, w zależności od tego, jak zdrowe było zwierzę przed śmiercią". Stwierdził także, że to drapieżniki, które nie są zagrożeniem dla ludzi - dodaje BBC.

Zoological Society of London będzie zbierać szczątki rekina we wtorek, aby go zbadać.