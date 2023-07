Woda wyrzuciła na brzeg coś dziwnego. "Odradzamy poszukiwania skarbów"

"Wszystko rozegrało się w sobotę 22 lipca w Neptune Beach w północnej Florydzie . Podczas rodzinnego spaceru po plaży kobieta zauważyła, że na znaczącej części linii brzegowej leży coś dziwnego . Kiedy zorientowała się, że to marihuana , szybko zadzwoniła pod numer alarmowy" - relacjonuje "Miami Herald".

Marihuana na plaży. Woda wyrzuciła na brzeg nietypową zawartość

Następnie przystąpiono do sprzątania. Nie było to łatwe. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać jak jeden z pracowników, pomagających przy porządkach, usiłuje wspomóc się grabiami.

"Zanim ktokolwiek zacznie myśleć o przekształceniu tego odkrycia we własne poszukiwanie skarbów, odradzamy to. Po pewnym czasie przebywania w oceanie marihuana szybko zaczęła się rozkładać i gnić. Prosimy o unikanie tego obszaru do czasu zakończenia sprzątania" - powiadomiła policja w komunikacie zamieszczonym na Facebooku.