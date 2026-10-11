W skrócie Powódź błyskawiczna w Nepalu doprowadziła do zniszczenia domów, mostów i dróg oraz ewakuacji mieszkańców z zagrożonych terenów.

Najsilniej ucierpiała gmina Chumnubri w dystrykcie Gorkha, gdzie woda porwała kilkadziesiąt domów, kładki i most, a także uszkodziła budowaną elektrownię wodną.

Według władz, w sierpniowej powodzi w dorzeczu Trishuli zginęło co najmniej 1455 osób, ponad 5,2 tys. uznano za zaginione, a straty infrastrukturalne szacowane są na 4,77 mld USD.

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Żywioł dotknął w szczególności gminę Chumnubri w dystrykcie Gorkha, położonym ok.100 km na zachód od stolicy kraju, Katmandu.

"Poprosiliśmy mieszkańców żyjących wzdłuż brzegów rzeki w dole nurtu o ewakuację i pozostanie w bezpiecznym miejscu" - poinformował Dharmendra Kumar Mishra, szef lokalnych władz. Krajowy Urząd Zarządzania Kryzysowego (NDRRMA) zaapelował do służb i społeczności o sprawne przemieszczanie ludzi w bezpieczne miejsca.

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Dziennik "The Kathmandu Post" poinformował o braku kontaktu z ok. 10 osobami, w tym z pasterzami. Wojskowe śmigłowce ewakuowały sześciu mieszkańców z rejonu miejscowości Jagat. Dotąd nie potwierdzono oficjalnie żadnych ofiar śmiertelnych.

Woda porywa domy i mosty. Kolejna powódź błyskawiczna w Nepalu

Woda porwała ok. 40 domów, kładki oraz most drogowy łączący dystrykty Gorkha i Dhading. Uszkodzona została też infrastruktura budowanej elektrowni wodnej o mocy 341 MW.

Służby meteorologiczne wskazują, że niszczycielską falę wywołało prawdopodobnie tzw. suche osunięcie ziemi, które zablokowało bieg rzeki. Wahania poziomu wód skłoniły władze do wydania ostrzeżeń dla obszarów położonych w dole biegu rzeki Trishuli, której dopływem jest Budhi Gandaki.

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Kolejna powódź w Nepalu. Zaledwie w sierpniu doszło tam do kataklizmu

To właśnie w dorzeczu Trishuli na pograniczu Nepalu i Tybetu doszło 26 sierpnia do katastrofalnej powodzi wywołanej oberwaniem się lodowca. Biuro premiera Balendry Shaha ogłosiło 5 października oficjalne zakończenie poszukiwań ofiar sierpniowego kataklizmu, w którym zginęło co najmniej 1455 osób, a 5285 uznaje się za zaginione.

Władze koncentrują się obecnie na odbudowie dróg i mostów, co ma kosztować 4,77 mld USD. Ostatni bilans władz kontrolowanego przez Chiny Tybetu mówił o 43 ofiarach śmiertelnych i ponad 500 zaginionych.



