W skrócie W 48 gminach Toskanii obowiązuje czerwony alarm ze względu na ekstremalne ulewy i wichury, które doprowadziły do licznych podtopień oraz osuwisk.

W miejscowości Vezzano Ligure woda porwała około 30 samochodów, strażacy musieli przeprowadzić akcje ratunkowe.

Z powodu osuwisk miejscowości Casette i Forno zostały odcięte od reszty kraju, a w wielu regionach zamknięto szkoły.

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W Toskanii w 48 gminach obowiązuje czerwony alarm w związku z intensywnymi ulewami i wichurami. Najwięcej ostrzeżeń zanotowano w prowincji Lukka (21). Zamknięto wiele szkół, na wybranych trasach nie kursują pociągi, zaś osuwiska doprowadziły też do zamknięcia kilku odcinków dróg. W wielu miejscach trwały akcje ratunkowe.

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Kilkadziesiąt samochodów w wodzie. W niektórych siedzieli ludzie

Od wielu godzin w północnych Włoszech trwają praktycznie nieprzerwanie ulewy. W mieście Minucciano w regionie Garfagnana w Toskanii w ciągu 36 godzin spadło 350 litrów wody na metr kwadratowy - poinformował prezydent Toskanii Eugenio Gianiego.

Urzędnik ostrzega, że w tej części kraju w czwartek pogoda znowu ma się pogorszyć, więc spodziewane są dalsze intensywne opady deszczu.

W środę do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w miejscowości Vezzano Ligure na północnym zachodzie kraju:

"Wczoraj około 30 samochodów zostało porwanych przez wodę" - powiedział burmistrz miasta Massimo Bertoni w rozmowie z serwisem Primocanale. Ocenił, że woda w niektórych miejscach była głęboka nawet na 1,5-2 metry.

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Według świadków w niektórych autach porwanych przez masy wody i błota znajdowali się ludzie. "Rozbiłem szybę samochodu, by wyciągnąć kobietę" - opowiadał jeden z ratowników serwisowi Rai News. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

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Z kolei w miejscowości Carrara strażacy uratowali mężczyznę, który utknął w samochodzie zalanym przez wodę w przejeździe podziemnym. Poszkodowany trafił do szpitala.

W prowincji La Spezia z powodu złej pogody strażacy interweniowali ponad 100 razy. Na pomoc wezwano posiłki z Genui i Savonii.

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Z niektórych miejsc trzeba było ewakuować mieszkańców. Pojawiły się również potężne utrudnienia na drogach i torowiskach.

Setka osób odcięta od domów. Pociągi też nie kursują

W czwartek duże problemy mają mieszkańcy prowincji Massa-Carrara. Dwie tamtejsze miejscowości - Casette i Forno - zostały odcięte od reszty kraju w wyniku osuwisk, które zeszły na tamtejsze drogi. Z tego powodu około 100 osób nie może wrócić do swoich domów.

Wiele rzek wystąpiło z brzegów. Woda zalała drogę stanową numer 12 łączącą Borgo i Mozzano w prowincji Lukka. Odcinek został zamknięty. W miasteczku San Giuliano Terme ewakuowano mieszkańców położonych najbliżej tamtejszej rzeki, zamknięto również most Ripafratta.

Problemy z podróżowaniem mają nie tylko kierowcy. Przewoźnik kolejowy Trenitalia ogłosił, że zawiesza kursy pociągów między miejscowościami Piazza al Serchio i Aulla.

Ze względów bezpieczeństwa w Toskanii zamknięto wiele szkół, w tym w regionach Garfagnana, Versilia, Massa i Carrara, a także w mieście Lukka.

Źródło: Rai News, "Corriere Della Sera", IlMeteo, Primocanale

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