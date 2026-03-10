Opublikowany w niedzielę w serwisie YouTube film ukazuje wnuczkę prezydenta USA Donalda Trumpa przeglądającą artykuły w jednym ze sklepów ekskluzywnej sieci Erewhon Market w Santa Monica w Kalifornii. Następnie 18-latka recenzuje zakupione produkty.

Dziennik "USA Today" zauważa, że pierwotnie film nosił tytuł "Przywiozłam swoją tajną ochronę do Erewhon" ("I Brought My Secret Service to Erewhon"), ale później zmieniono go na "Wypróbowałam najdroższy sklep spożywczy świata". Jak czytamy, sieć sklepów spożywczych w okolicach Los Angeles słynie z wyjątkowo drogich produktów, jak koktajle za 22 dolary (ok. 80 zł) czy odmiana daktyli Medjool za 13 dolarów (ok. 50 zł).

W pewnym momencie Kai Trump mówi na nagraniu, że będzie musiała "złożyć wniosek o upadłość" po informacji, że sweter z logo sieci kosztuje 165 dolarów (ok. 600 zł).

Wrze w USA po nagraniu Kai Trump. Wnuczkę Trumpa porównali do Marii Antoniny

W filmie można dostrzec agentów Secret Service, gdy Kai Trump wychodzi ze sklepu i wsiada do jednego z pojazdów w kolumnie. W pomieszczeniu przypominającym pokój hotelowy wnuczka Trumpa ujawnia, że rachunek za zakupy wyniósł 233 dolary (ok. 850 zł).

Zachowanie 18-latki wywołało lawinę komentarzy. Użytkownicy mediów społecznościowych nawiązywali do Marii Antoniny i rewolucji francuskiej. Niektórzy wzywali, by wnuczka prezydenta, a także jego 19-letni syn Barron Trump wzięli udział w wojnie USA i Izraela z Iranem.

Mike Nellis, strateg Partii Demokratycznej, w swoim wpisie w serwisie X nazwał nagranie "współczesnym momentem w stylu 'niech jedzą ciastka'".

Słowa te przypisuje się Marii Antoninie, gdy powiedziano jej, że francuscy chłopi nie mają chleba. Miały ukazywać monarchinię jako osobę oderwaną od rzeczywistości i obojętną na los ubogich. W rzeczywistości cytat pojawił się w dziele Jeana-Jacques'a Rousseau, a Maria Antonina miała je wypowiedzieć w wieku dziewięciu lat, gdy jeszcze nie przebywała we Francji.

Głos w dyskusji zabrało również stowarzyszenie Lincoln Project, założone m.in. przez byłych członków Partii Republikańskiej. "Twoje dzieci mogą zostać powołane do walki w Iranie, podczas gdy rodzina Trumpów będzie wykorzystywać twoje podatki na zakup organicznego, bezglutenowego ciasta premium" - czytamy we wpisie grupy w serwisie X, w którym zwrócono się do Amerykanów.

Ceny idą w górę. Trump zabrał głos. "Tylko głupcy myślą inaczej"

Kai Trump jest córką Donalda Trumpa Jr. i jego byłej żony Vanessy Trump. Jej kanał w serwisie YouTube ma prawie 1,5 miliona subskrybentów, a na Instagramie obserwuje ją 2,7 miliona osób.

Jak przypomina "USA Today", sam prezydent USA odrzucił obawy dotyczące wzrostu cen ropy naftowej i gazu w obliczu trwającej wojny w Iranie. "Krótkoterminowe ceny ropy naftowej, które gwałtownie spadną, gdy minie zagrożenie nuklearne ze strony Iranu, to bardzo niska cena za bezpieczeństwo i pokój USA i świata" - pisał kilka dni temu Donald Trump. "Tylko głupcy myślą inaczej" - dodał.

Amerykański dziennik zauważa, że ceny ropy wzrosły w poniedziałek o około 7 proc., osiągając najwyższy poziom od 2022 roku. Średni koszt zwykłej benzyny wynosi 3,478 dolara (12,78 zł) za galon (3,8 l), czyli prawie 50 centów więcej niż tydzień temu.

Źródło: "USA Today"

