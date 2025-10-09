Wnioski o wotum nieufności wobec szefowej KE. Europosłowie zdecydowali

Parlament Europejski odrzucił wnioski o wotum nieufności wobec przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Złożyły je dwie skrajne frakcje. To trzecie takie głosowanie w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

W czwartek europosłowie głosowali nad dwoma wnioskami złożonymi przez prawicowych Patriotów dla Europy i lewicowej Grupie Lewicy.

Oba wnioski o wotum nieufności wobec przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zostały odrzucone.

W przypadku głosowania nad wnioskiem Patriotów dla Europy "przeciw" głosowało 378 posłów, a "za" 179.

"Przeciw" drugiemu wnioskowi głosowało z kolei 383 europarlamentarzystów.

Umowy z Mercosurem, biurokracja oraz rolnictwo. Debata nad wnioskami

W poniedziałek podczas debaty nad wnioskami europoseł z Francji Jordan Bardella w imieniu grupy Patrioci za Europą ostro skrytykował przewodniczącą KE m.in. za umowy handlowe z Mercosurem i Stanami Zjednoczonymi.

Krytykę skierował również przeciw polityce budżetowej i rolnej Unii. Stwierdził, że Komisja "sabotuje wspólną politykę rolną", pozbawiając rolników części ich dochodów. Zarzucił też Komisji "biurokratyczny pęd do przodu", wskazując na "22 tysiące nowych aktów prawnych w ciągu pięciu lat", co - jak powiedział - czyni Europę "światowym mistrzem biurokracji".

    Europosłanka Manon Aubry z grupy Lewica ostro skrytykowała Ursulę von der Leyen, wzywając ją do ustąpienia ze stanowiska. Oskarżyła m.in. szefową KE o "tchórzostwo i bezczynność" wobec sytuacji w Strefie Gazy oraz o "wspieranie ludobójstwa" poprzez brak działań wobec Izraela.

    Przedstawicielka francuskiej lewicy oskarżyła także przewodniczącą Komisji o "kapitulację przed Donaldem Trumpem" oraz o podporządkowanie Unii Europejskiej interesom ekonomicznym Stanów Zjednoczonych. Krytyce poddana została również umowa o wolnym handlu z krajami Mercosuru.

    Szefowej KE bronił z kolei Manfred Weber, lider największej grupy politycznej w PE, Europejskiej Partii Ludowej. Jednocześnie skrytykował wnioski o wotum nieufności, nazywając je "nadużyciem poważnego narzędzia parlamentarnego w celach propagandowych".

    Weber ostro skrytykował wspólną inicjatywę skrajnej lewicy i prawicy, zarzucając im, że łączy je jedynie "bycie przeciwko wszystkiemu". Ocenił, że w czasie gdy Komisja walczyła o interesy europejskich pracowników i przedsiębiorców, liderzy "populistycznych" ugrupowań zajmowali się własnymi sprawami. - EPL chce budować i integrować, podczas gdy wy kochacie destrukcję. My będziemy kontynuować współpracę z silną Komisją - zakończył.

    Bruksela. Wnioski o wotum nieufności wobec szefowej KE

    To kolejne głosowania nad wotum nieufności wobec Ursuli von der Leyen. Podobny wniosek w lipcu złożyła frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

    W przypadku przyjęcia wotum nieufności KE w całości podaje się do dymisji.

    Aby wniosek został przyjęty, musi uzyskać większość dwóch trzecich oddanych głosów, reprezentującą jednocześnie większość członków PE.

