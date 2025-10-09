W skrócie Parlament Europejski odrzucił dwa wnioski o wotum nieufności wobec Ursuli von der Leyen, złożone przez skrajne frakcje polityczne.

Podczas debaty przewodniczącą Komisji Europejskiej krytykowano za politykę rolną, biurokrację oraz relacje międzynarodowe.

Lider Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber bronił von der Leyen, podkreślając skuteczność działań Komisji i krytykując opozycję za destrukcyjne podejście.

W czwartek europosłowie głosowali nad dwoma wnioskami złożonymi przez prawicowych Patriotów dla Europy i lewicowej Grupie Lewicy.

Oba wnioski o wotum nieufności wobec przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zostały odrzucone.

W przypadku głosowania nad wnioskiem Patriotów dla Europy "przeciw" głosowało 378 posłów, a "za" 179.

"Przeciw" drugiemu wnioskowi głosowało z kolei 383 europarlamentarzystów.

Umowy z Mercosurem, biurokracja oraz rolnictwo. Debata nad wnioskami

W poniedziałek podczas debaty nad wnioskami europoseł z Francji Jordan Bardella w imieniu grupy Patrioci za Europą ostro skrytykował przewodniczącą KE m.in. za umowy handlowe z Mercosurem i Stanami Zjednoczonymi.

Krytykę skierował również przeciw polityce budżetowej i rolnej Unii. Stwierdził, że Komisja "sabotuje wspólną politykę rolną", pozbawiając rolników części ich dochodów. Zarzucił też Komisji "biurokratyczny pęd do przodu", wskazując na "22 tysiące nowych aktów prawnych w ciągu pięciu lat", co - jak powiedział - czyni Europę "światowym mistrzem biurokracji".

Europosłanka Manon Aubry z grupy Lewica ostro skrytykowała Ursulę von der Leyen, wzywając ją do ustąpienia ze stanowiska. Oskarżyła m.in. szefową KE o "tchórzostwo i bezczynność" wobec sytuacji w Strefie Gazy oraz o "wspieranie ludobójstwa" poprzez brak działań wobec Izraela.

Przedstawicielka francuskiej lewicy oskarżyła także przewodniczącą Komisji o "kapitulację przed Donaldem Trumpem" oraz o podporządkowanie Unii Europejskiej interesom ekonomicznym Stanów Zjednoczonych. Krytyce poddana została również umowa o wolnym handlu z krajami Mercosuru.

Szefowej KE bronił z kolei Manfred Weber, lider największej grupy politycznej w PE, Europejskiej Partii Ludowej. Jednocześnie skrytykował wnioski o wotum nieufności, nazywając je "nadużyciem poważnego narzędzia parlamentarnego w celach propagandowych".

Weber ostro skrytykował wspólną inicjatywę skrajnej lewicy i prawicy, zarzucając im, że łączy je jedynie "bycie przeciwko wszystkiemu". Ocenił, że w czasie gdy Komisja walczyła o interesy europejskich pracowników i przedsiębiorców, liderzy "populistycznych" ugrupowań zajmowali się własnymi sprawami. - EPL chce budować i integrować, podczas gdy wy kochacie destrukcję. My będziemy kontynuować współpracę z silną Komisją - zakończył.

Bruksela. Wnioski o wotum nieufności wobec szefowej KE

To kolejne głosowania nad wotum nieufności wobec Ursuli von der Leyen. Podobny wniosek w lipcu złożyła frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

W przypadku przyjęcia wotum nieufności KE w całości podaje się do dymisji.

Aby wniosek został przyjęty, musi uzyskać większość dwóch trzecich oddanych głosów, reprezentującą jednocześnie większość członków PE.

