Obecna sytuacja polityczna we Francji jest bardzo napięta, a eksperci wskazują na możliwość kolejnych politycznych zawirowań.

Niewykluczone są przedterminowe wybory parlamentarne w przypadku upadku rządu podczas kolejnych debat nad budżetem.

Francuski parlament odrzucił w głosowaniu wniosek skrajnej lewicy o wotum nieufności dla rządu Sebastiena Lecornu, który w ostatnim czasie został po raz drugi wyznaczony przez prezydenta Emmanuela Macrona na to stanowisko. Za pierwszym razem złożył dymisję.

Za wnioskiem skrajnie lewicowej Francji Nieujarzmionej (LFI), popartym przez część lewicy, opowiedziało się 271 posłów. Aby wniosek został przyjęty, niezbędnych było 289 głosów.

Wnioski o wotum nieufności dla rządu we Francji. Wyniki głosowań

Wniosek o wotum nieufności złożyli także przedstawiciele skrajnej prawicy - partia Zjednoczenie Narodowe. Wniosek ten odrzucono - za jego poparciem opowiedziało się 144 posłów.

Drugi rząd Sebastiena Lecornu został powołany w niedzielę po tym, jak prezydent Emmanuel Macron mianował dotychczasowego ministra obrony ponownie premierem, mimo pierwszej, nieudanej misji utworzenia rządu.

Jak w Interii opisuje Łukasz Rogojsz, sytuacja we Francji wciąż jest napięta. Ceną za szansę na przetrwanie rządu Lecornu jest złożenie do grobu sztandarowego projektu Emmanuela Macrona, czyli podwyższenia wieku emerytalnego.

Mniejszościowy rząd przetrwał próby zmuszenia go przez opozycję do ustąpienia, bo Lecornu pozyskał głosy opozycyjnej Partii Socjalistycznej (PS) spełniając jej żądanie i zapowiadając zawieszenie reformy podnoszącej wiek emerytalny do 64 lat.

Analitycy podkreślają, że we Francji wciąż niewykluczony jest najbardziej radykalny scenariusz. Gdyby rząd został zmuszony do ustąpienia - w czwartek bądź podczas późniejszych, zapowiadających się jako burzliwe, obrad nad budżetem - realne jest rozwiązanie parlamentu i przedterminowe wybory parlamentarne.

