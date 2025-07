Podpisy pod wnioskiem o wotum nieufności dla Komisji Europejskiej zbierał europoseł Gheorghe Piperea ze skrajnie prawicowego Związku Jedności Rumunów (AUR), należącej do frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) w PE.

Wniosek był umotywowany "nadużywaniem przez Komisję art. 122. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jako podstawy prawnej rozporządzenia SAFE, inicjatywy finansowania obronności o wartości 150 mld euro". Zdaniem wnioskodawców stanowi to " poważne naruszenie kompetencji i wypaczenie zamierzonego celu artykułu, który jest zarezerwowany dla sytuacji nadzwyczajnych w gospodarce".

We poniedziałek przewodnicząca KE Ursula von der Leyen mówiła, że "widzimy niepokojące zagrożenia ze strony partii skrajnych, które chcą polaryzować nasze społeczeństwa za pomocą dezinformacji". - Nie ma żadnych dowodów na to, że te partie proponują jakiekolwiek rozwiązania - dodała.

- Jest wiele dowodów na to, że wiele z tych ugrupowań jest wspieranych przez naszych wrogów i ich marionetki w Rosji i gdzie indziej. (...) I wystarczy spojrzeć na niektórych sygnatariuszy tej rezolucji, by zrozumieć, co mam na myśli - wskazała von der Leyen podczas sesji plenarnej.