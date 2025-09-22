W skrócie W miasteczku Brivio doszło do tragicznego wypadku, w którym dwie 21-latki zginęły potrącone przez furgonetkę.

Kierowcą pojazdu okazał się 34-letni Polak, który prowadził pod wpływem narkotyków.

W wyniku tragedii lokalny festiwal został odwołany, a w mieście ogłoszono żałobę.

Do tragedii doszło w sobotę w miasteczku Brivio w regionie Brianza w prowincji Lecco, gdzie odbywał się lokalny festiwal. Trzy przyjaciółki - 21-letnia Milena i Giorgia oraz rok młodsza od nich Chiara - przyjechały na imprezę samochodem, który zaparkowały przy pobliskiej siłowni.

Kobiety ruszyły z parkingu w stronę rzeki, lecz nie dotarły na wydarzenie.

Włochy. Dwie kobiety śmiertelnie potrącone przez Polaka

Na idące poboczem przyjaciółki najechała furgonetka. Kierowca uderzył w piesze, po czym zderzył się z innym samochodem. Dwie 21-latki - Milena i Giorgia - zginęły na miejscu.

Idącej z nimi Chiarze udało się uniknąć uderzenia, choć była zaledwie kilka metrów od koleżanek. 20-latka została powalona na ziemię, lecz odniosła jedynie lekkie obrażenia.

Jak podają włoskie portale, za kierownicą furgonetki siedział 34-letni Polak. Badanie wykazało, że w chwili zdarzenia nie był pod wpływem alkoholu, jednak tekst na narkotyki dał pozytywny wynik. Mężczyzna został aresztowany pod zarzutem spowodowania śmiertelnego wypadku.

Decyzją organizatorów i samego burmistrza Brivio festiwal został odwołany. Portal L'unione Sarda przekazał, że w mieście ogłoszono dwudniową żałobę.

Źródło: L'unione Sarda, Il giorno Lecco

